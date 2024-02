El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, dio a conocer este miércoles que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentará directamente tres puntos porcentuales en el país suramericano, pasando de 12 a 15 %, y no al 13 %, como se esperaba en un principio.

“Vamos a empezar con el IVA al 15 % para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad”, dijo Vega, en entrevista con Teleamazonas, para justificar el alza con el argumento de financiar la lucha contra las organizaciones criminales, en el declarado conflicto armado interno en Ecuador.

El ministro detalló que la medida entrará en vigencia a partir del próximo abril. Previamente, para que esto ocurra, la cartera que dirige emitirá un informe para dejar clara la “emergencia fiscal” que vive el país y que, a su juicio, obliga a implementar el aumento.

Sobre el tiempo que estará en vigencia el IVA al 15 %, Vega mencionó que "esa es prerrogativa del presidente de la República", Daniel Noboa.

Sin embargo, dijo que irán "monitoreando a la economía y las necesidades", así como "tomando en cuenta todas las oportunidades de inversión y de crecimiento económico", a fin de determinar el momento en que no sea necesario tener un IVA al 15 %.

El presidente defiende la medida

El presidente Noboa afirmó, por su parte, que el incremento del IVA al 15 % no afectará a la gran mayoría de ecuatorianos, al reiterar que las necesidades consideradas básicas no pagan este impuesto.

"Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico, eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas, eso de ahí no ve un incremento", sostuvo el mandatario, en entrevista con RTS la noche del martes.

