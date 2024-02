Habrá veredicto por la apropiación de Victoria Donda

El Tribunal Oral Federal 6 porteño estableció hoy el 4 de marzo como la fecha para las últimas palabras y el veredicto del juicio al represor Adolfo Donda Tigel por la apropiación de su sobrina Victoria Donda, en una audiencia en la que la defensa culminó su alegato y reiteró el pedido de absolución de cargos del único imputado de esta causa.

El tribunal, integrado por los magistrados Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Horacio Obligado, reanudó hoy el debate en el que Donda Tigel es juzgado por la apropiación y ocultación de la identidad de su sobrina nacida en cautiverio en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El abogado defensor, Guillermo Jesús Fanego, concluyó hoy su alegato -que se extendió por cuatro audiencias- donde pidió la absolución de su asistido y tras el cual, con el acuerdo de las partes por no haber cuestiones plausibles de réplicas, se definió pasar a la etapa de últimas palabras y dictado de sentencia para el 4 de marzo a las 14.

También se tuvo en contemplación que, de no resolverse una superposición de agenda del abogado defensor, la audiencia se traslade al 6 de marzo.

Fanego reiteró hoy la inocencia de su cliente y dijo que su asistido “jamás fue imputado por ningún hecho acaecido en los años 77 ni hasta marzo del 78 en causas como ’ESMA Unificada’ o la causa 1270 (ESMA). Su exclusión de este juzgamiento ya nos da una pauta de la ajenidad total que ha tenido Donda respecto de los acontecimientos sucedidos en la ESMA”, argumentó.

Y planteó: “Si Donda no estuvo en la ESMA en el tiempo que fue llevada (su cuñada) María Hilda Pérez, si no participó en su detención, si no estuvo presente al tiempo del nacimiento de Victoria Donda ¿cómo podemos adecuar esa conducta o esa no conducta en el tipo penal para determinar si es autor, coautor, partícipe o lo que fuera?”.

Fanego trató de impugnar, como en audiencias pasadas, la “veracidad o credibilidad” de las declaraciones de sobrevivientes de la ESMA aduciendo que “toda referencia para corroborar algún testimonio está basado en el dicho de una persona que está fallecida, desaparecida o de algún oficial fallecido que integró los cuerpos de la ESMA”.

“Nos encontramos frente a un armado de declaraciones testimoniales con la simple y clara función de ver cómo atribuirle algún rol a Donda por esta invención de haberlo visto pasar durante segundos”, insistió.

Como corolario, el defensor instó a los jueces a “despojarse de las ideologías que han aquilatado hasta la fecha” y a “asumir un rol realmente imparcial” a la hora de evaluar las pruebas y testimonios brindados durante el proceso para dar su veredicto.

Una vez concluido el alegato, el presidente del Tribunal aclaró que la audiencia del 4 de marzo se llevará a cabo de manera presencial pudiendo el imputado ser trasladado desde la unidad 31 de Ezeiza, donde se encuentra cumpliendo condena por otros delitos de lesa humanidad, o permanecer en la cárcel y participar de manera remota.

Donda Tigel está condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA que van desde secuestros, torturas, desapariciones y hasta asesinatos.

Su hermano José María Laureano Donda Tigel fue secuestrado a los 21 años al igual que su cuñada, María Hilda “Cori” Pérez, quien estaba embarazada de cinco meses de Victoria y daría a luz en cautiverio en 1977 en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA.

Victoria recién podría recuperar su identidad 27 años después, en octubre de 2004, gracias a la labor conjunta de Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Hermanos de la Regional Capital de H.I.J.O.S.

Télam