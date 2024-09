Explosión en La Rural: Pino descarta vínculo con Milei

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, brindó una conferencia de prensa tras el atentado sufrido en la sede de la entidad en el barrio porteño de Palermo. Durante el evento, Pino descartó cualquier relación entre el ataque y su vínculo con el presidente Javier Milei, enfatizando que este tipo de situaciones pertenecen "a una Argentina del pasado".

Explosión en la sede de Palermo

El atentado ocurrió cuando una encomienda enviada a la sede de la SRA, ubicada en la calle Juncal al 4400, explotó mientras era abierta por la secretaria Pamela Sousa. Según el relato de Pino, él se encontraba a escasos metros de la secretaria cuando ocurrió la explosión. Tanto Pino como Sousa, junto a dos colaboradores, fueron trasladados al Hospital Fernández para una revisión preventiva, aunque ninguno resultó gravemente herido.

"Este no es el país que queremos, esto no puede volver a suceder", afirmó el dirigente agropecuario en un tono enfático, llamando a la reflexión sobre el clima social actual en Argentina.

¿Hay relación con Milei?

Durante su intervención, Pino fue enfático al descartar que el ataque estuviera relacionado con su "relación de empatía personal" con el presidente Milei. "La cercanía que tengo con el Presidente es institucional, no personal. No tengo enemigos, he cosechado amigos a lo largo de mi vida", aseguró Pino.

El dirigente también destacó que no había recibido amenazas previas al atentado, y subrayó que no tenía hipótesis sobre quién podría estar detrás del ataque. "No puedo decir que este episodio tenga que ver con Milei", insistió. Sin embargo, reconoció que estos hechos traen a la memoria "épocas pasadas" de violencia en Argentina.

Reacciones y solidaridad

El atentado generó una ola de solidaridad hacia Pino y su equipo. Entre los primeros en expresar su apoyo estuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "He recibido innumerables muestras de solidaridad y apoyo, tanto de colegas como de autoridades", comentó Pino durante la conferencia.

A pesar del incidente, el titular de la SRA aseguró que no tiene previsto modificar su agenda ni solicitar una licencia, y que continuará trabajando normalmente. "Voy a seguir con mi vida y mis responsabilidades, pero este fin de semana estaré en casa", aclaró.

La investigación en curso

El juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, ya tomó declaración a Pino y a su secretaria. La causa ha sido caratulada como "intimidación pública" y las autoridades judiciales se encuentran investigando el origen del paquete explosivo, que fue enviado directamente a nombre del presidente de la SRA.

Aunque el atentado ha generado especulaciones, hasta el momento no se ha vinculado a ningún grupo en particular. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sugirió inicialmente la posibilidad de que grupos extremistas estuvieran detrás del ataque, pero Pino se mostró cauto y evitó cualquier tipo de conjetura.