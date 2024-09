Milei enfrenta resistencias para imponer a Lijo en la Corte

Las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia se encuentra en un punto crítico. Mientras el oficialismo no logra obtener las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado para avanzar con los pliegos, el kirchnerismo dejó en claro que no aprobará la propuesta actual del presidente Javier Milei.

El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, fue contundente en sus declaraciones al respecto: "Nosotros tenemos una postura muy clara sobre lo que queremos para la Corte. La Corte, así como está, es un desastre para Argentina, para la democracia, para la república, para los trabajadores. Es una Corte que defiende al poder económico", afirmó en diálogo con Radio Futurock.

La postura del kirchnerismo es clara: no están dispuestos a aprobar la propuesta de Milei. Recalde subrayó que ellos tienen un proyecto de ley en el Senado que busca modificar la composición de la Corte Suprema, no solo en términos de cantidad de miembros, sino también en cuanto a paridad de género y representación federal. "Esta propuesta es del presidente, no es nuestra, y así como está no se la vamos a aprobar", insistió el senador.

¿Qué pasará con la postulación de Lijo?

Consultado específicamente sobre Ariel Lijo, Recalde indicó que tiene su "opinión personal" sobre el candidato, aunque aclaró que el bloque aún no ha discutido formalmente el tema. "En la última reunión de bloque alguien planteó la situación, pero decidimos postergar la discusión", explicó.

El juez federal Ariel Lijo ya ha expuesto su defensa ante la Comisión de Acuerdos del Senado, en una audiencia pública que duró más de ocho horas. Lo mismo hizo el académico Manuel García-Mansilla una semana después. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con los procedimientos, los votos necesarios para avanzar con su designación siguen sin estar asegurados.

Mariano Recalde, senador de UP.

La Casa Rosada busca negociar

Desde la Casa Rosada, el Gobierno insiste en que los pliegos de Lijo y García-Mansilla deben ser aprobados juntos o ninguno de ellos saldrá adelante. Las negociaciones con el kirchnerismo han girado en torno a una posible ampliación del número de miembros de la Corte Suprema, una propuesta que cuenta con el apoyo del oficialismo, pero que no ha avanzado debido a la falta de consenso.

El encargado de las negociaciones con el círculo cercano a Cristina Kirchner ha sido el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien aún no ha logrado destrabar la situación. Además, se evalúa la posibilidad de incluir en las negociaciones la designación del Procurador General de la Nación y el nombramiento de jueces para los juzgados vacantes.

El futuro incierto de la Corte Suprema

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por sacar adelante las candidaturas de Lijo y García-Mansilla, la votación en la Cámara Alta sigue siendo incierta. El oficialismo necesita reunir dos tercios de los votos para aprobar los pliegos, y sin el apoyo del kirchnerismo, esta tarea se torna cada vez más complicada. La postura firme del bloque liderado por Cristina Kirchner añade un nuevo obstáculo a la estrategia del Gobierno.

Ariel Lijo.

Por su parte, Javier Milei ha respondido a las críticas contra la candidatura de Lijo calificándolas de "inadmisibles", en especial por parte de entidades como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras organizaciones que han cuestionado su postulación.

En las próximas semanas, el Gobierno deberá intensificar sus negociaciones si desea obtener el respaldo necesario para avanzar con la designación de Lijo y García-Mansilla. Mientras tanto, el futuro de la Corte Suprema de Justicia sigue en el aire, con una propuesta que, al menos por ahora, no cuenta con los apoyos suficientes para prosperar.