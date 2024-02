La esgrimista bonaerense Belén Pérez Maurice, doble medallista panamericana y con tres Juegos Olímpicos disputados, competirá mañana en la Copa del Mundo de sable femenino de Atenas, Grecia.

En septiembre del año pasado, Pérez Maurice le puso fin a su extensa carrera en el seleccionado argentino después de 25 años, y admitió que tomó esa decisión porque hace tiempo sintió que brindó todo y “estaba vacía”.

“Sentí que era el momento. No es algo nuevo. Hace tiempo que siento que di todo y que estaba vacía pero realmente me di cuenta en mi último torneo, no fue planeado”, reveló la esgrimista en una entrevista que concedió a Télam, en alusión a la decisión que tomó luego del Mundial de Milán, en Italia, en julio de 2023.

Pérez Maurice, de 38 años, tomó parte de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (finalizó en el puesto 21), Río de Janeiro 2016 (25ta) y Tokio 2021 (perdió en 16vos. de final ante la húngara Anna Marton en sable individual y fue eliminada).

Además, la bonaerense fue la cuarta argentina en disputar tres Juegos seguidos después de Alejandra Carbone (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004 en florete individual); Raúl Saucedo (Los Ángeles 1932, Berlín 1936 y Londres 1948, en espada individual) y Omar Vergara (México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976 en espada).

Pérez Maurice ganó la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019 y de bronce en los Toronto, Canadá, 2015, en sable individual.

La esgrimista nacida en la ciudad bonaerense de San Nicolás es ingeniera en alimentos, modelo publicitaria y cabo primero del Ejército Argentino.

Además, está en pareja con Lucas Saucedo, que está a cargo desde 2007 de las selecciones argentinas de sable masculino y femenino.

