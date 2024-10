Dybala lesionado: otra baja para Scaloni en la Selección

La Selección Argentina recibió una inesperada noticia a solo días de enfrentar a Venezuela y Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Paulo Dybala quedó desafectado por una lesión muscular. Esta baja tomó por sorpresa tanto al cuerpo técnico de Lionel Scaloni como a los aficionados, ya que hasta ayer todo indicaba que el jugador de la Roma estaría disponible para la doble jornada.

Lesión inesperada de Dybala en Roma

La desafectación de Dybala fue la novedad más impactante. Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial desde la Roma, las primeras informaciones indican que el delantero sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del viernes. Este imprevisto lo deja fuera de los encuentros contra Venezuela, el jueves a las 19:00, y Bolivia, el martes siguiente en el Estadio Monumental de Núñez.

El golpe es duro para el conjunto albiceleste, que contaba con el talento y la creatividad de Dybala como parte del plan ofensivo para asegurar los puntos que lo acerquen más a la clasificación al Mundial.

Nicolás González, una baja esperada

Por otro lado, Nicolás González, delantero de la Juventus, ya había sido descartado tras confirmarse su lesión en el recto femoral de la pierna derecha durante el partido de Champions League frente al Leipzig. Aunque su ausencia ya era conocida, se suma a la de Dybala, generando una preocupación adicional para Lionel Scaloni, que ahora deberá buscar alternativas para cubrir estos espacios clave en el ataque.

¿Convocatoria de nuevos jugadores?

Hasta el momento, el cuerpo técnico no ha confirmado si se llamará a nuevos jugadores para suplir a Dybala y González. Con varios nombres de peso aún en la lista, Scaloni podría optar por no realizar modificaciones, aunque el golpe a la delantera plantea interrogantes sobre quién ocupará esos lugares en el once inicial.

Preocupación por Mac Allister

La situación de Alexis Mac Allister también genera inquietud. El volante del Liverpool fue sustituido en el entretiempo del partido de su equipo ante Crystal Palace debido a molestias en el aductor. Aunque el cambio fue por precaución, su estado físico será monitoreado de cerca en los días previos a los partidos de la Albiceleste.

Los próximos compromisos de la Selección

Argentina, que lidera la tabla de las Eliminatorias con 18 puntos tras ocho jornadas, buscará continuar con su buen desempeño frente a Venezuela y Bolivia. La primera cita será el jueves en Maturín, donde se enfrentarán a la Vinotinto a las 19:00, mientras que el martes recibirán a Bolivia en el Estadio Monumental a las 21:00.

A pesar de las bajas, la expectativa es alta para estos dos encuentros, en los que la Albiceleste buscará consolidar su liderazgo y asegurar su boleto al Mundial 2026.