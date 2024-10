Luis Suárez rompe el silencio sobre Bielsa: “A veces duele y cansa”

Luis Suárez, el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya, expuso la distancia que mantuvo con el entrenador Marcelo Bielsa en su último paso por la Celeste. En una entrevista con Dsports, el delantero de 37 años, actualmente en el Inter Miami, explicó que decidió hablar tras sentirse molesto por las declaraciones públicas de Bielsa, afirmando que “dijo todo para afuera y no internamente. Llega un momento que al jugador le duele y se cansa”.

En una conversación con el programa De fútbol se habla así, Suárez explicó que su relación con el técnico argentino “era solo profesional”. Detalló que la primera conversación personal que mantuvieron fue recién en junio de 2023, en la previa de la Copa América. “Hasta ese momento, solo había tenido un diálogo breve sobre una presión que estaba haciendo en un entrenamiento, y otro en el entretiempo del partido contra Argentina en la Bombonera”, aseguró el delantero.

Suárez aclaró que, aunque evitó confrontar a Bielsa directamente para no generar conflictos, le dolieron algunas situaciones que se dieron durante la Copa América. “Sabía que no le gusta lidiar con los líderes o jugadores con experiencia. Preferí evitar un roce, pero hubo cosas que me dolieron mucho”, admitió.

Una conversación sin respuestas

Uno de los episodios más destacados que relató Suárez ocurrió antes de la Copa América, cuando, como capitán, decidió hablar con Bielsa para expresar el apoyo de los jugadores hacia sus decisiones. “Le hablé cinco minutos mirándolo a la cara y me dijo ‘muchas gracias, Luis’. No tuve ninguna otra respuesta”, relató, evidenciando la falta de diálogo por parte del entrenador.

Además, el delantero narró una situación que involucró al jugador Agustín Canobbio durante un entrenamiento, cuando Bielsa lo trató como un sparring, a pesar de ser parte del plantel de 26 jugadores convocados. “Es algo que molesta. A un jugador de la Copa América no le podés hacer sentir que es un sparring”, expresó Suárez, solidarizándose con su compañero.

Desconexión con la hinchada y el plantel

Otro incidente que describió Suárez se produjo en Nueva York, donde unas 400 personas esperaban al equipo afuera del hotel tras varias horas. “El profe nos dijo que siguiéramos derecho y no paráramos con la gente. Como capitán, decidí que sí nos íbamos a detener, y estuvimos 15 o 20 minutos con ellos. Al otro día, en la charla, el entrenador habló de cómo jugamos por la gente, y ahí nos miramos todos”, dijo, criticando la incoherencia entre el discurso y las acciones de Bielsa.

El delantero también reveló que el ambiente en el complejo de entrenamiento de la selección había cambiado drásticamente bajo la dirección de Bielsa. “Todo se perdió en el complejo. Antes veías la televisión prendida en la sala, hoy está todo apagado, en silencio. Te preguntás dónde estás entrando”, comentó con sorpresa.

Reflexiones sobre su salida de la Celeste

Sobre su despedida de la selección, Suárez expresó sentirse agradecido por haberse retirado con el apoyo de la gente. “No quería irme como otros compañeros, que es una lástima. Tuve la suerte de despedirme con mi familia y la hinchada”, dijo. Además, hizo referencia al caso de Matías Vecino, quien dejó la selección a los 29 años por sentirse “ninguneado”. Suárez advirtió que no sería extraño que otros jugadores siguieran el mismo camino. “Que no sorprenda si hay más casos. Los jugadores van a llegar a un límite”, sentenció.