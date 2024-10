La decisión que comunicó Gago en Chivas mientras Boca espera su llegada como DT

Fernando Gago se encuentra en el centro de la atención en México. A punto de enfrentar a Atlas en el Estadio Akron por la fecha 11 del Apertura 2024 de la Liga MX, el futuro del entrenador de Chivas de Guadalajara sigue siendo incierto. Aunque todo parece indicar que su destino está ligado a Boca Juniors, el director técnico ha decidido no hablar con la prensa hasta después del clásico.

Gago no hablará hasta después del partido con Atlas

En la previa del Clásico Tapatío, Gago ha optado por el silencio. Se espera que el técnico rompa su mutismo tras el partido, donde se pronunciaría sobre su futuro. Antonio Briseño, referente del plantel de Chivas, comentó: "Nosotros nos enfocamos en el sábado, no hay otro partido porque después viene fecha FIFA. Es el sábado, y es ganar, es un clásico. Y de lo otro, nos ha dicho que está aquí, que va a estar con nosotros".

Sin embargo, la ambigüedad de Gago ha dejado a los aficionados y a la prensa especulando sobre su posible partida. Para que el exmediocampista pueda salir del club, deberá pagar una cláusula de 1.500.000 dólares.

Críticas a Gago en México

La posibilidad de que Gago deje Chivas ha generado un torrente de críticas en México. El comentarista Jorge Pietrasanta fue contundente: “En caso de que se vaya, yo sí te diría ‘¡qué poca madre!’. Lo entiendo, pero les ponen Boca y se vuelven locos. ¡No estoy de acuerdo con los mercenarios!”.

La palabra "mercenario" ha resonado entre los aficionados y analistas, quienes creen que el entrenador llegó a Chivas solo por razones económicas. Ricardo La Volpe, otro destacado referente del fútbol mexicano, también cuestionó la ética de Gago, señalando que muchos técnicos de afuera buscan más el dinero que el desarrollo del fútbol local.

Boca se mueve con cautela

A pesar de que Fernando Gago es el candidato preferido de Juan Román Riquelme para suceder a Diego Martínez en Boca, en el club no quieren apresurarse. Las conversaciones sobre la cláusula de salida están en curso, y aunque Boca está dispuesto a pagar menos de un millón de dólares, no descartan continuar explorando otras opciones si Gago no se presenta con una decisión clara.

El periodista Pablo Ladaga reveló este viernes que Riquelme aún no ha conversado con Gago, lo que sugiere que, de no concretarse el traspaso, el entrenador argentino podría terminar el año en Chivas.