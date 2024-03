Rojas abrió sesiones en Necochea: “La situación nacional es alarmante”

Con un fuerte discurso de unidad y trabajo mancomunado entre los departamentos Ejecutivo y Legislativo para afrontar la situación crítica que atraviesa el país, la incertidumbre que genera la disputa entre la Nación y la provincia de Buenos Aires y, por ende, las repercusiones lógicas que deberá afrontar el distrito, el intendente Arturo Rojas dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Necochea.

Con la presencia de ediles de las diferentes bancadas, representantes de distintos espacios políticos, autoridades de instituciones intermedias, el cuerpo de consejeros escolares, la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, referentes de la Usina Popular Cooperativa, vecinos, vecinas y trabajadores municipales, el acto fue presidido por el titular electo del cuerpo legislativo, Guillermo Sánchez, quien invitó a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y, a continuación, dio las palabras de bienvenida.

“Creo que vamos a enfrentar un año extremadamente complicado, muy duro desde lo económico, desde lo político, desde lo social, que nos va a requerir seguir con el trabajo que hemos hecho desde que asumimos; con el consenso y el diálogo, más allá de las circunstancias políticas partidarias, porque nos eligieron para que cada uno desde su lugar haga lo que tiene que hacer para que nuestro querido distrito siga cada día mejor”, expresó el abogado.

“El menaje inaugural para este año 2024 es que no bajemos los brazos nunca, siempre demos un poquito más de lo que podemos dar”, auguró Sánchez, antes de dar paso a la palabra del intendente Arturo Rojas.

Para comenzar su oratoria, el primer representante del Ejecutivo local destacó el trabajo del cuerpo deliberativo durante su pasada gestión: “Más allá de las diferencias ideológicas, políticas, y desde la diversidad de opiniones, hemos logrado a través del diálogo los consensos y los instrumentos para poder gobernar y transitar estos cuatro años, y no tengo dudas de que así va a seguir siendo”.

“Creo que se viene un año difícil en lo económico, en lo social; un año de mucha incertidumbre que implicará tener mayor ingenio, mayor creatividad, mayor trabajo y compromiso para poder superar las dificultades que hoy ya nos toca atravesar en nuestro distrito, en la provincia y, por supuesto, en todo el país”, predijo el mandatario comunal.

Comunicando a los legisladores sobre un informe de gestión dejado en cada uno de los bloques para que los y las concejales conozcan las obras ejecutadas durante el periodo 2023 en detalle, el Intendente procedió a adelantar la temática de algunos instrumentos que bajarán al órgano en las próximas semanas para su tratamiento.

“Algunos tienen que ver con declaraciones de emergencia de diferentes tipos, otros con la necesidad de volver a discutir una ordenanza fiscal impositiva, ya que el último incremento nos permitió casi alcanzar parte de lo que veníamos perdiendo con la inflación en los últimos dos o tres periodos, pero que hoy, igual que varios municipios, implica llevar adelante algunas modificaciones polinómicas a diferentes tasas”, afirmó Rojas.

También se enviará al órgano el proyecto de creación de un Ente Descentralizado de Salud, “que nos permita una mayor eficiencia, eficacia y rapidez en los trámites administrativos. Una mayor integración de todo el sistema, en un contexto por el que hoy está más en jaque que nunca la cuestión del sostenimiento de la salud pública”, ante la crisis de las obras sociales y la liberación de precios, con aumentos de más del 2000 o el 3000% en medicamentos e insumos hospitalarios.

En ese sentido, el Jefe de la comuna planteó que seguirá gestionando para integrar cada vez más al distrito en el sistema público de salud de la Región octava y con toda la provincia.

Por otra parte, Arturo Rojas reveló que, dentro de los instrumentos que está generando el Ejecutivo para bajar al Concejo, habrá nuevas concesiones que tiendan a buscar inversiones que permitan generar trabajo genuino de calidad y que apuesten a seguir fomentando uno de los perfiles del distrito: el de las “industrias sin chimeneas”.

Más allá de estos proyectos, el Intendente quiso dar a conocer que “hoy la situación nacional es alarmante” y que, hasta el día de hoy, “no hay interlocutores, no hemos tenido la posibilidad de reunirnos con ningún ministro, con ningún funcionario del Gobierno, y esto preocupa, porque no solo tenemos compromisos, obras y convenios firmados, sino que fuimos pagando y adelantando recursos a obras a medida que se certificaban avances para que no se frenen y hoy, por parte del Gobierno nacional, se adeudan alrededor de 400 millones de pesos al Estado municipal”.

“Estoy convencido de que tiene que ser con más y mejor política, con diálogo. Así que estaremos dispuestos, una vez que se nos abran las puertas, a poder ir a explicar esto que les pasa a las provincias, como el caso de Buenos Aires que aporta más del 40% de los recursos a nivel nacional y se le devuelve, en términos de coparticipación, alrededor del 22%. Eso mismo nos pasa a los municipios del interior, y creo que en algún momento habrá que poner en discusión la coparticipación a nivel provincial que, después de la pandemia, nos hemos visto perjudicados por la forma en la cual se distribuyen esos recursos y hacen que no tengamos autonomía económica ni financiera y tengamos que estar gestionando obras que nos corresponden en la Provincia o en Nación”, remarcó Rojas.

Asimismo, el Intendente calificó como “acertada” la decisión del gobernador Axel Kicillof de dar libre disponibilidad a los recursos que llegaban a través del FIM o Municipios a la Obra. “Esto nos permite utilizar esos fondos, que van a ser alrededor de 800 millones de pesos, para pagar salarios, gastos corrientes, comprar insumos hospitalarios o, por qué no, aportar para alguna obra que tengamos en ejecución o que queramos comenzar”.

*

Austeridad, economía y paritarias

El intendente tomó un momento de su discurso para hablar de algunos gestos del Ejecutivo ante esta situación complicada desde lo económico. “Vamos a continuar con las medidas de austeridad que, si bien sabemos que alguna de las que hemos tomado, como la reducción de mi sueldo o el de mis funcionarios, no hacen al volumen de lo que es el presupuesto, a veces hay que dar gestos claros en un contexto en el cual el vecino está haciendo un esfuerzo enorme. Creo que tenemos que dar una muestra clara de austeridad y tener un estricto control del gasto, como lo venimos haciendo”.

Sin salir de este eje, Rojas aseguró que “hemos tenido un gran equipo y trabajado para poder equilibrar las cuentas, para poder ir pagando parte de las deudas, poder ir haciendo las obras a las que nos comprometimos y, también, para poder sostener los servicios, más allá del pago en tiempo y forma de los trabajadores municipales”.

Y ahí fue cuando hizo un párrafo aparte para hablar de los salarios y la actitud de los gremialistas. “Hoy es imposible para la mayoría de los municipios poder seguir sosteniendo una paritaria a la par de la inflación”, sentenció, para agregar al respecto: “Quiero resaltar la responsabilidad con la cual venimos discutiendo con cada uno de los gremios, que han visto la predisposición que ponemos, los números arriba de la mesa, y ojalá en algún momento las medidas que se tomen en la macroeconomía permitan equilibrar los números, bajar la inflación y después ir, de a poco, recuperando ese poder adquisitivo que va perdiendo cada uno de los trabajadores”.

Para terminar un largo discurso en el que también describió las obras y metas planificadas para este 2023, el mandatario local se quiso despedir pidiendo a todos los bloques “seguir trabajando en conjunto, con un diálogo sincero, con propuestas concretas, superadoras, con mucha responsabilidad y compromiso”.

“En estos momentos de crisis sin precedentes, es más que nunca cuando se necesita que haya un diálogo responsable y un aporte de las diferentes miradas de los espacios políticos que conforman este cuerpo deliberante. Tenemos que seguir avanzando, gestionando para lograr un crecimiento, un desarrollo, para generar inversiones, puestos de trabajo y, en definitiva, para mejorar la calidad de cada uno de los vecinos”.