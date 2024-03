James Gunn, director ejecutivo de DC Studios, anunció que cambió el nombre de su próxima película del icónico superhéroe. El anterior título era Superman: Legacy y ahora, directamente, se llamará SUPERMAN.

Fue a través de una publicación en Instagram donde el cineasta compartió una imagen del rodaje acompañada de la confirmación del nombre final, donde escribió: “Estoy encantado de anunciar el inicio de la fotografía principal de SUPERMAN”.

“Cuando terminé el primer borrador del guion, llamé a la película Superman: Legacy. Cuando cerré el borrador final, estaba claro que el título era SUPERMAN. Llegando a usted en julio de 2025”, agregó al respecto.

En cuanto al reparto, entre los confirmados se encuentran David Corenswet (House of Cards, The Politician), quien le dará vida a Clark Kent y su alter ego Superman; Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), quien será la reportera estrella Lois Lane; y Nicholas Hoult, quien interpretará al villano Lex Luthor.

En esta entrega, el director mostrará un nuevo ángulo del último hijo de Krypton, y aunque no será una historia de origen clásica, mostrará a un Clark Kent tratando de equilibrar sus dos vidas como reportero y superhéroe de la gran ciudad.

Al respecto, Gunn contó cómo fue aceptar el rol de director y todas las dudas que tuvo al respecto: “Inicialmente dije que no porque no sentía que tuviera algo único, divertido y emocional para darle a Superman la dignidad que se merece”.

“Hace poco menos de un año, vi una manera de entrar, centrándome de varias formas en la herencia de Superman. Como tanto sus padres aristocráticos de Krypton como sus padres granjeros de Kansas lo hacen quién es y las decisiones que toma”, sumó.

Superman llegará a los cines en julio de 2025.

NA