"No tenemos expectativas porque no fuimos convocados al Pacto de Mayo", dijo el dirigente sobre la convocatoria realizada anoche por Javier Milei a gobernadores

El presidente de la UCR y senador nacional criticó el discurso presidencial en la Asamblea Legislativa y dijo que Javier Milei "no quiere Estado".

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Suipacha dijo que la gente "no da más y no le encuentra la vuelta" a la crisis.

“El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos”, aseguró el ex jefe de Gobierno porteño.