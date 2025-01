Se cumplen diez años del caso Nisman: "Fue la crónica de una muerte anunciada"

Este sábado 18 de enero se cumplen diez años de la muerte de Alberto Nisman, fiscal a cargo de la causa AMIA, que fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero, en circunstancias que hasta hoy son objeto de investigación. Mientras algunos sostienen la hipótesis del suicidio, otros, incluyendo a su familia, afirman que fue un asesinato.

Sandra Arroyo Salgado, jueza y madre de las dos hijas de Nisman, ha sido una de las voces más críticas respecto a la investigación. En una reciente entrevista en La Nación + reafirmó su convicción de que la muerte de Nisman fue un asesinato, y criticó las irregularidades en la investigación inicial.

"El asesinato de Nisman fue una crónica de una muerte anunciada”, resaltó al plantear que las amenazas que había recibido “eran muy específicas y detallaban una cantidad de sucesos que se fueron dando y concretando”. Y finalizó: "El mensaje que subyace al asesinato es: ‘Miren lo que le puede pasar al que se anime a enfrentarse al poder vigente’“.

La jueza Sandra Arroyo Salgado.

Las primeras declaraciones de las hijas de Nisman

Iara y Kala Nisman, que entonces tenían 15 y 8 años, han mantenido un bajo perfil público durante la última década. Sin embargo, en esta oportunidad decidieron hablar con Luzu TV sobre cómo vivieron la pérdida de su padre y la exposición mediática que siguió.

Respecto a la causa de la muerte de su padre, ambas coinciden en que se trató de un asesinato: "Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa". La mayor recordó también cuando fue consciente de que su padre podría llegar a estar en peligro. "En un verano en 2013 estábamos en Brasil con mi papá y Kala y yo empezaba a tener redes sociales. No se qué estábamos hablando de Twitter que él me dijo que no buscara su nombre. Ahí vi una noticia que decía: 'Amenazan de muerte a las hijas de Nisman'".

Iara y Kala Nisman, hijas de Alberto Nisman.

"Para mí su mayor legado es el nombre. Lo fuerte que es llevar su apellido y que a cualquier lugar que voy me reconozcan y me hablen muy bien sobre él siempre, y me enseñó mucho todo lo que pasó a también luchar por lo que quiero”, manifestó Kala.

Iara también le dedicó unas palabras similares a su padre: "Para mí es un legado de valentía, de un ejemplo, un ejemplo de que hay que seguir, que hay que luchar por lo que uno quiere, luchar por nuestros objetivos. Así que es mucho amor y agradecimiento también".