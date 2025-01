La Libertad Avanza: el éxodo del PRO que amenaza a Macri

La Libertad Avanza (LLA) continúa con su ambicioso plan de reclutamiento, apuntando a dirigentes del PRO y de otros espacios políticos. Con el liderazgo de Karina Milei y Sebastián Pareja, la fuerza oficialista busca fortalecer su estructura en todo el país. Este movimiento no solo refleja una necesidad estratégica, sino también una clara intención de consolidar su hegemonía en el espectro político.

La estrategia de expansión libertaria

A pesar de su corta trayectoria, LLA ha demostrado una capacidad notable para captar figuras con influencia en diferentes niveles de gobierno. El caso más emblemático fue la incorporación temprana de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, marcando el inicio de un éxodo de dirigentes del PRO hacia las filas libertarias.

Entre los nombres más destacados que ya se han sumado figuran Joaquín de la Torre, senador bonaerense, y la legisladora provincial Florencia Arietto. Este fenómeno ha cobrado más fuerza con la cercanía de un año electoral clave, donde la falta de acuerdo entre Mauricio Macri y el gobierno de Javier Milei acelera la migración de dirigentes.

La "aspiradora libertaria" sobre el PRO

El PRO se ha convertido en el principal objetivo de La Libertad Avanza, tanto por la afinidad ideológica de sus bases como por las tensiones internas que atraviesa el espacio fundado por Macri. Según un diputado de LLA, el objetivo es claro: "Convertir al PRO en una cáscara vacía".

El diputado nacional Diego Santilli, ex precandidato a gobernador bonaerense, es uno de los dirigentes que podría dar el salto. Aunque aún no ha oficializado su pase, Santilli no descarta la posibilidad de alinearse con Milei si no se concreta una alianza electoral. Su postura crítica hacia Macri y su pedido de unidad con los libertarios marcan una tendencia que varios legisladores bullrichistas también comparten.

Entre ellos, nombres como Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici ya han manifestado su intención de no enfrentarse al modelo de Milei. La decisión final dependerá, en muchos casos, de las órdenes directas de Bullrich.

Intendentes y radicales también en la mira

El impacto de este fenómeno no se limita al Congreso. En el conurbano bonaerense, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, dio un golpe de efecto al anunciar su incorporación a LLA. Su decisión podría marcar un punto de inflexión, incentivando a otros intendentes del PRO a seguir el mismo camino.

Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo, ya tomó la misma decisión, mientras que Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Ramón Lanús (San Isidro) están en la mira de los reclutadores libertarios. Lanús, por ejemplo, se ganó la confianza del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al eliminar 400 tasas municipales en su distrito.

Por otro lado, un grupo de diputados nacionales identificados como "radicales peluca" también prepara su desembarco en LLA. Estos legisladores, que ya han respaldado al gobierno de Milei en votaciones clave, planean oficializar su pase en un acto público. Entre ellos destacan Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Martín Arjol (Misiones).

El desafío para el PRO y la UCR

La pérdida de dirigentes no es solo un problema numérico para el PRO y la UCR, sino que refleja una crisis más profunda en su capacidad de retener liderazgos en un escenario político cada vez más competitivo. La falta de acuerdos internos y la presión del oficialismo han creado un contexto donde muchos optan por abandonar sus espacios tradicionales en busca de protagonismo en un nuevo esquema de poder.

La estrategia de LLA, liderada por Karina Milei y Sebastián Pareja, ha demostrado ser efectiva, y con el avance del 2025, el impacto de estas incorporaciones promete redefinir el mapa político argentino.