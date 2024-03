El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, inauguró las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. En dicha ocasión, se mostró crítico con la oposición local y reveló que iniciará acciones judiciales contra funcionarios de la gestión anterior, encabezada por Hernán Ralinqueo.

“La oposición ahora quiere marcar la agenda por eso le traje siete zapines de regalo para que vayan a laburar”, apuntó el alcalde.

En este sentido, criticó la herencia recibida por la gestión anterior en 25 de Mayo: “Observamos irregularidades en obra pública, desvío de fondos afectados, pago de pensiones a personas fallecidas, vehículos asegurados que no estaban funcionando”.

“Nos encontramos con palos en la rueda de quienes por estos días nos piden que gobernemos como si lo hubieran hecho con responsabilidad, esa que declaman pero que no ejercieron en su debido tiempo”, añadió.

Además, en cuanto a las irregularidades encontradas dentro de la Municipalidad, sostuvo que “había empleados municipales que robaban combustible que fueron denunciados y fueron desafectados”.

“El inventario recibido no coincide con la realidad, porque hay bienes patrimoniados que no logramos encontrarlos, y otros existentes que no están en el Patrimonio”, remarcó.