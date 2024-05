–Intendente, el país atraviesa una etapa económica y social crítica. En este sentido, me gustaría consultarle cuál es la situación del municipio.

Mirá, quisiera separar en dos planos lo que me estás preguntando. El primero: la situación económica es de orden. Hemos tenido que dejar de realizar obras públicas, de generar eventos masivos. Estamos en un momento de un ahorro importante para privilegiar nuestros ingresos en el pago de salarios, en el funcionamiento adecuado y la prestación de los servicios básicos adecuados del municipio y sobre todo, en la salud, que es donde mayor impacto ha tenido esta crisis económica. Y también en la cuestión social.

–En este contexto que usted señala ¿nota que los vecinos se acercan con mayor frecuencia a las dependencias municipales en busca de más presencia estatal, de más ayuda?

En lo que respecta a salud y en lo que respecta al acompañamiento social, sí. En salud vemos mucha afluencia de vecinos que antes iban al privado y que hoy están yendo al hospital para hacerse prácticas de rutina, ya sea laboratorio, imágenes o de otro tipo. Y en lo que respecta a la cuestión social, hemos aumentado un 10% la cantidad de familias asistidas, pero hemos mejorado la calidad y la cantidad de los alimentos a las 850 familias asistidas en Lobería.

–Qué importante la presencia del Estado cuando los vecinos más lo necesitan. Pero en este sentido, Pablo, pienso también que el golpe al bolsillo por la inflación y el aumento de los servicios en muchos municipios produjo una merma en el pago de las tasas municipales. ¿Ha sufrido también una baja en la recaudación en Lobería?

No. Nosotros en la recaudación tenemos los porcentajes normales de otros años hasta el momento. Nuestra principal tasa es la de red vial. Es una tasa que está vinculada al sector agropecuario y tiene una altísima cobrabilidad. Y las tasas municipales tienen una cobrabilidad media y han seguido en los mismos porcentajes que otros años.

–¿Cómo se está trazando la gestión en este sentido? ¿Cuáles son los objetivos para los próximos meses?

El primer objetivo que es mantener la paz social y la armonía. Y eso, desde el municipio, lo garantizamos abonando tanto a los proveedores como a nuestros trabajadores en tiempo y forma y con la prestación adecuada de las ayudas y el acompañamiento social.

Estamos haciendo obra pública en menor cantidad que el año pasado. Estamos muy lentamente llevando adelante un jardín maternal junto con la Provincia y un edificio para la Universidad de Lobería. Y también estamos terminando, el mes que viene, diez viviendas con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA) y ejecutando otras 32 viviendas que estarán para el año que viene.

–También, recientemente, se firmaron escrituras de viviendas, ¿no?

Firmamos 35 escrituras. Tenemos un plan de escrituración que ha sido un paso muy importante. Más de 8 escrituras llevamos desde 2 15 quince hasta la fecha. Así que estamos muy conformes con eso. Siempre queremos que haya más familias con la escritura, pero es un área que la venimos trabajando muy bien.

Pero además, también estamos acompañando al productor que ha cumplido con la tasa, mejorando la red vial, manteniéndola y mejorándola. Estamos trabajando en ambiente, estamos trabajando en la economía del conocimiento, en salud. No dejamos de estar atentos, porque creemos que es más importante que que después la gente llegue al hospital. Así que que se está trabajando fuerte en muchas áreas en esta gestión.

–¿Cómo está la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a nivel local? Es algo que preocupa a muchos intendentes y a muchos legisladores bonaerenses.

Sí, la verdad es que la situación del IOMA es muy mala. Es muy mala en cuanto a la prestación al afiliado, y además, tiene una importante deuda con los municipios. Que ni

siquiera es lo más relevante, sino el bajísimo monto que nos está pagando el IOMA a los sistemas de salud municipales. IOMA les paga a las clínicas privadas nueve veces más que a un municipio por la misma intervención.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Igualmente, han llevado sus reclamos al gobernador Axel Kicillof y al ministro de salud (Nicolás Kreplak). ¿Tuvieron algún tipo de respuesta o o eso todavía está por verse?

Hemos tenido diálogo. Hubo un compromiso de establecer una mesa de trabajo, que todavía no está funcionando; esperemos que funcione, porque queremos encontrar las soluciones. La verdad que la cuestión del IOMA se ha profundizado dramáticamente ya desde el año pasado. Con una inflación de más del 200%, el arancel de IOMA a los municipios subió el 50%. Es decir que estamos perdiendo muchísimo. Y nosotros no les podemos decir a los afiliados del IOMA que no los vamos a atender. Pero, lamentablemente, desviar esos dineros para salud hace que impacte en otros otros servicios que no reciben nuestros vecinos.

–En este contexto, también, el gobierno bonaerense intenta llevar adelante la creación de dos sociedades anónimas con mayoría estatal relacionadas a la salud. Una es la industria farmacéutica bonaerense y la otra es la empresa de emergencias en salud. ¿Le parece que es momento de crear estas nuevas estructuras estatales?

Yo entiendo que primero hay que abocarse a solucionar la cuestión del IOMA y del sistema de salud hospitalario bonaerense. Hoy, además de IOMA, no tenemos lugares de derivación. Nosotros tenemos el primer y segundo nivel de complejidad, pero el tercer nivel no. En mi caso, me parece que la Provincia debería abocarse a tratar de solucionar y mejorar estos dos sistemas y después avanzar con los otros dos proyectos, que seguramente deben llevar muchísima inversión y que no tienen una solución a corto plazo, cuando en el corto plazo tenemos el problema enfrente.

–Intendente, lo llevo ahora al ámbito nacional. Me gustaría una consideración sobre el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo evalúa estos meses de gestión, cómo lleva adelante el gobierno y cómo se relaciona con la oposición? ¿Qué piensa al respecto?

Bueno, ahí hay varias aristas. Primero, creo que todavía es poco tiempo. Yo también asumí el 10 de diciembre del año pasado. Es poco tiempo para poder analizarlo en toda la complejidad. Creo que la inflación hay que bajarla. Hay medidas de austeridad en el gasto público que las comparto. No comparto la manera de relacionarse ni con la oposición, ni con el periodismo, ni con el que piensa diferente. Me parece que el que piensa diferente es otro argentino de bien al que hay que escuchar. Y podemos o no tener las mismas idea, pero a la Argentina la vamos a construir debatiendo y respetándonos. No de una manera tan agresiva. La misma queja que tenía para con el kirchnerismo (que era muy agresivo con el que opinaba diferente) la tengo para con este gobierno.

–Usted manifiesta que hay algunas medidas de austeridad de este gobierno con las que está de acuerdo. ¿Cuáles son estas medidas?

En primer lugar, creo que hay parte de la obra pública, cuando está viciada de corrupción (no es el caso del municipio de Lobería cuando lo hace por la administración), que hay que revisarla, ajustarla y ver los precios. No puede ser que el Estado pague muchísimo más que un privado.

Creo que también hay empresas estatales cuyo accionar hay que revisar, y en ese sentido me parece que la ley que aprobó Diputados va en mucho mejor sentido. Me parece que el Banco Nación no había que tocarlo, y no se va a tocar; y creo que hay que revisar otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo.

–¿Le parece que quizá necesite una intervención o una privatización Aerolíneas Argentinas?

Creo que Aerolíneas Argentinas necesita, claramente, ser gestionada de otra manera. En competencia con otras aerolíneas, y que no le cueste al Estado nacional dinero. Después, sea que la manejen los trabajadores, sea con participación estatal mayoritaria, el esquema que se pueda. Pero no puede ser que todos los argentinos estemos financiando un viaje de otro argentino al exterior.