No son novedad las críticas a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, por gobernar “para unos pocos”, no resolver el problema de la inseguridad o mantenerse alejada de los vecinos. Para la concejal Érica Pereyra, que dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM, no se trata de errores por parte de la jefa comunal, sino de una “definición política” de la visión que tienen tanto Martínez como su antecesor en el gobierno, Jorge Macri.

–¿Qué opinión le merece la gestión de Soledad Martínez en la ciudad? ¿Qué balance puede hacer de estos años de su gobierno?

Lo que venimos viendo en Vicente López es una continuidad de la gestión de Jorge Macri, en donde encontramos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Algunos con presencia mucho más activa del municipio, con mayores inversiones, con un rol mucho más protagónico, y los que llamamos los ciudadanos de segunda, que son sectores de Vicente López que el municipio desconoce, pareciera. Como que se desentiende de algunas zonas que, no casualmente, coinciden con los sectores populares, con los sectores de clase media más bajos, trabajadores.

La zona oeste de Vicente López está bastante abandonada; hay mucha ausencia del gobierno municipal. Hasta el año pasado había mayor presencia del gobierno nacional y actualmente mucha presencia de la Provincia, pero el municipio no está igual de activo, no lo reconoce. De hecho, estuvimos tratando la rendición de cuentas del 2023 en la última sesión, y ahí quedaba claro que para los sectores populares sólo la Secretaría de Desarrollo Social es la que tiene algún tipo de política, algún recurso (que mayormente venía de Provincia y de Nación, con lo cual no sé cómo va a seguir ahora, sabiendo que hay recortes de Nación), y el resto de las secretarías, más abocadas a la otra parte de Vicente López.

–En la última sesión usted manifestó que las obras no llegan a los barrios populares, que están lejos de estos barrios, que, por cierto, es donde más se necesitan.

Claro, tal cual. De hecho, en la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, en todo el detalle que ellos mismos se encargan de poner en la memoria, está concentrada lejos de la zona oeste. Si nosotros miramos desde General Paz hasta Yrigoyen y desde Constituyentes hasta Panamericana, la única obra que hizo esta secretaría es la refacción de la Plaza Almafuerte. Es lo único que se hizo en esta zona, que es una zona muy importante de nuestro distrito, y solo se reparó una plaza. Y justamente es la zona donde más obras se necesitan, porque están los barrios populares, porque falta urbanizar.

Acá nos decían “Bueno, es un porcentaje muy bajo el que todavía, por ejemplo, no tiene cloaca en Vicente López”. Bueno, pero está. En un distrito que tiene los recursos que tiene, no debería haber un solo vecino o vecina que no tenga cloaca instalada en su casa.

–Claro, porque hay que recordar, Érica, que Vicente López es el distrito que más recauda a nivel país.

Tal cual. Podríamos ser un municipio modelo, donde no hubiera el desastre urbano que tenemos en Vicente López, en el barrio Las Flores, en el barrio La Loma, en La Fabriquita, en un montón de barrios chiquititos que están inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), donde hubo política activa del gobierno nacional, sobre todo con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que sabemos que va a dejar de existir porque el gobierno nacional está quitando esos fondos, entonces necesitamos un municipio mucho más activo ahí. Y con una parte muy chiquita, o hasta, si se quiere, menos de la mitad de lo que tiene actualmente en el plazo fijo el gobierno municipal, se podrían hacer construcciones de viviendas, mejoras habitacionales, llevarles mucha más de dignidad y seguridad a un montón de familias que lo necesitan, y sobre todo en estos tiempos en que la situación económica está muy difícil.

Ni que hablar de que la prioridad hoy es la comida, que tampoco está llegando, y el gobierno municipal hace bastante poco, porque no hubo un incremento en la cuota alimentaria en lo que va de este año, sabiendo la emergencia alimentaria que tenemos en todo el país y también en Vicente López.

–Un concejal de su espacio, en diálogo con este medio, dijo que a la intendenta le falta bajar más a los barrios, hablar con los vecinos y no estar encerrada en su oficina. ¿Coincide en esto? ¿Falta más presencia territorial de Soledad Martínez?

Sí, sin lugar a dudas. Yo igual creo que no es porque se olvida; para mí es una definición política. Digo, es la foto que vemos hoy en la Capital Federal, con Jorge Macri queriendo mostrar una ciudad que no es. En Vicente López es la misma línea: siempre se quiere mostrar un Vicente López que no es del todo, que olvida una parte importante de su municipio y que no se quiere. De hecho, si uno viene caminando por Maipú, va a ver que si hay alguien, por ejemplo, juntando cartón, o algún vendedor ambulante, o una familia pidiendo algo en algún lugar, automáticamente viene gente de la Municipalidad a sacarla. Es como esta cosa de, entre comillas, arruinar el paisaje, ¿no? Querer desconocer que esos también son vecinos de Vicente López y que necesitan una participación mucho más activa, con políticas activas del municipio, y no sacarlas, correrlas, encerrarlas en un lugar donde el resto de la ciudadanía no las vea.

Para mí, entonces, no es casual que no estén mucho más presentes, o que Soledad Martínez no se acerque a los sectores populares, sino que creo que es su concepción de la ciudad que ellos quieren.

–¿Cómo es la relación entre el oficialismo y la oposición en el trabajo diario en el Concejo Deliberante? ¿Hay diálogo?

Y, es compleja. Porque es todo como un hagamos de cuenta, ¿no? Algunas comisiones funcionan, que son las que ellos necesitan; el resto de las comisiones no se convocan en todo el año. Los proyectos que presentamos nosotros ni siquiera se toman el trabajo de leerlos. De hecho, hay un montón de contradicciones: han pasado sesiones en que se ha hablado de algún tema y todos hablaban a favor de eso, pero después votaban en contra de algún proyecto que iba en esa línea presentado por nosotros. Es como que si lo presentamos nosotros, automáticamente va a un cajón o se vota en contra, pero nadie ni siquiera se toma el trabajo de leerlo.

Así que sigue siendo, como era con Jorge Macri, una escribanía el Concejo Deliberante: Soledad Martínez determina qué tiene que pasar por acá, pasa, lo aprueban y listo. Y si se puede que la sesión sea exprés y nadie hable, para ellos mucho mejor.

–Viene mencionando a Jorge Macri, y pienso tanto en él como en Soledad Martínez, que no son vecinos de Vicente López, pero sin embargo estuvieron y están, como en el caso de Martínez, a cargo de la intendencia. ¿Les importa esto a los vecinos? ¿Qué sienten los vecinos al tener un intendente que no sea del distrito?

Yoi no sé cuánto conocimiento tienen todos los vecinos de que ellos no eran de Vicente López. Sí me parece que después, a la hora de gobernar el municipio, eso queda en evidencia. Hay un desconocimiento sobre una parte de este municipio que se nota. Parecieran muchas veces estar más interesados por los negocios inmobiliarios que deben tener con algunos amigos, o por algún tipo de obra en una parte, y todo el resto con un desconocimiento...

Ni que hablar de la relación con la comunidad, ¿no?, con las organizaciones que ya existen en el territorio, con toda la historia de Vicente López, con lo que se viene organizando hace años, mucho antes de la actual gestión y de la anterior. En todo lugar siempre hay un pueblo, una comunidad que se organiza, que tiene su historia. Debería interactuar el gobierno municipal y poder pensar también en las propuestas que tiene la comunidad o las necesidades que manifiesta. Bueno, eso no lo vemos tampoco acá.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Ahora que menciona los negocios inmobiliarios, pienso también que en Capital Federal se dice que Jorge Macri es el custodio de los negocios de la familia Macri. ¿Pasa algo similar, entonces, en Vicente López? ¿Soledad Martínez quedó como custodia de los negocios inmobiliarios de su antecesor?

Sí, yo no tengo duda. Es, si se quiere, algo más del PRO, ¿no? En todos lados donde gobiernan hay negocios bastante parecidos. Así que ahí hay claramente una línea clara que ellos van siguiendo.

–Por último, me gustaría conocer en qué se está centrando en la actualidad el trabajo del bloque de UxP en el Concejo Deliberante, teniendo en cuenta este contexto tan complicado del que venimos hablando, tanto social como económico, de los vecinos.

Nosotros, en principio lo que queremos es poder articular políticas, no solamente UxP, no ser solamente opositores que se oponen a todo, sino poder construir. Porque entendemos que hoy los ciudadanos de Vicente López necesitan de toda la política para poder salir de este momento tan crítico en el que estamos.

Entonces, venimos también con proposiciones, esperando que en algún momento se abra el diálogo, se pueda trabajar conjuntamente, que la política llegue a todos los sectores de Vicente López. Venimos en eso. Hasta ahora sin respuesta, porque no logramos que se pueda discutir ninguna de las cosas que nosotros venimos planteando, pero venimos en esa línea, por un lado, de poder llegar a este sector de Vicente López al que no se llega, y por otro lado, de poder discutir algunas cosas con las que no estamos de acuerdo y muchos vecinos de Vicente López no están de, acuerdo y que por eso también nos eligen a nosotros.