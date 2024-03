-Desde que asumieron su responsabilidad en el Concejo Deliberante, desde el bloque de Unión por la Patria han manifestado su disconformidad por la forma de gobernar del PRO en Vicente López. Siempre señalaron la falta de transparencia del gobierno municipal. ¿Por qué? ¿En qué áreas lo nota?

Tenemos la suerte de ser uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el índice de morosidad es bajísimo, la recaudación es muy buena, pero el gobierno de Soledad Martínez no tuvo ningún inconveniente en aumentarnos un 140 por ciento el impuesto de ABL. El municipio tiene muy buenos ingresos y podría explayarse mejor en beneficio de todos los vecinos y todas las vecinas.

Ya que soy médico voy a hablar de la salud, presenté varios proyectos que podrían haber beneficiado al área, pero nunca se tuvieron en cuenta. Presenté una iniciativa para reestructurar y reacondicionar las salas de internación del Hospital Municipal Houssey que están ocupadas por ocho pacientes y están todos asinados en un solo baño. No tuvimos ningún tipo de respuestas, no es una cuestión económica, la obra podría ser llevada adelante teniendo en cuenta los recursos del municipio.

También presenté un proyecto para que se termine la salida de emergencia del Hospital. Se presentó tres veces a licitación, se ganó y la obra se abandonó tres veces. En teoría en marzo se terminaban los trabajos, pero hasta ahora no pasa nada y son reformas importantes. No vemos transparencia en por qué no se hacen determinado tipo de cosas.

-En términos generales, ¿cómo evaluaría la gestión de Soledad Martínez?

Puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Los reclamos de los vecinos y de las vecinas no son llevados adelante: hay calles que tienen pozos y no se reparan, hay diferencias entre el este y el oeste de la ciudad, no hay inversión, no hay poda. En síntesis, el gobierno municipal no se hace cosas para facilitarle la vida al vecino, para que viva mejor.

-¿Por qué la gestión de Martínez está tan alejada de las necesidades vecinales?

Pareciera que cuando uno se queda en una oficina las noticias le llegan por afuera y, en realidad, hay que salir a la calle y hablar con los vecinos, por eso nosotros nos enteramos de las necesidades. No la veo a Martínez caminar, interiorizarse por conocer la problemática de todos, debería salir más, involucrarse para llevar adelante una buena gestión.

-¿Qué siente cuando ve que Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, hoy está gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Bueno, nunca fue de Vicente López y de golpe se fue a Capital Federal, todo un manejo extraño para seguir en la política que no es visto de buena forma. Los vecinos vieron eso y a la mayoría no le gustó.

-Soldad Martínez tampoco es de Vicente López, de hecho, fue concejal de Tres de Febrero...

Exactamente, por eso lo ideal es que los cargos de gestión sean ocupados por personas que vivan en el partido, lo dice la propia ley, porque uno conoce las problemáticas y las particularidades de sus lugares. Ser y estar en el lugar facilitan las cosas, porque sino caemos en la curva de aprendizaje en la que se necesita un tiempo para establecerse y ese tiempo se paga con errores y consecuencias.