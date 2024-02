Entrevista a Lucas Boyanovsky, presidente del bloque de concejales de UP de Vicente López.

-No es ninguna novedad que los argentinos estamos viviendo tiempos duros con una inflación que escala día a día, salarios estancados e índices de pobreza que pueden llegar al 60 por ciento en los próximos meses. ¿Cuál es la situación que viven a diario los vecinos de Vicente López?

No estamos exentos a la realidad nacional. Es un distrito con fortaleza por su composición social, también hay grandes bolsones populares que muchas veces se han ocultado y que son parte de la realidad.

Casi un 70 por ciento de la matrícula escolar del distrito asiste a colegios privados, pero ahora las escuelas públicas se están llenando porque las familias no pueden pagar las cuotas. Es una demostración de los tiempos que se vienen para los sectores medios, mientras los sectores más bajos empiezan a golpear puertas con necesidades más frecuente.

-En los comedores advierten que trabajadores formales o de clase media acuden con mayor frecuencia a buscar un plato de comida diario. Usted recorre los barrios, habla con los vecinos, ¿en Vicente López sucede lo mismo?

Los sectores populares están golpeados desde hace tiempo, no es una novedad. Empieza a haber mucha gente pidiendo en la calle, pidiendo changas, el fenómeno de las parejas asalariadas que no les esté alcanzado la plata es complejo y repercute cada vez más.

-Y en este contexto, ¿qué balance puede hacer de la gestión de la intendenta Soledad Martínez?

Seguiremos siendo muy críticos. Vicente López tiene un piso alto por condiciones objetivas del distrito, es el municipio más rico, el que más recauda. Pero no es por la gestión de Jorge Macri, ni del “Japonés” García, es parte de su componente social. La exigencia que tiene la intendenta con esas características debería ser más grande, debería poder resolver los problemas de la ciudad.

Vicente López tiene un sector popular hacinado y el gobierno local no le da respuestas; tiene un barrio popular que no se urbaniza, está la cesión de terrenos, pero no se hace la urbanización; hay una ruptura muy grande entre el este y el oeste, donde el recurso de la política pública se usa de manera discrecional.

Somos críticos porque la gestión no trabaja sobre los problemas de los vecinos y las vecinas. Siempre lo dije en campaña cuando me tocó ser candidato a intendente: necesitamos que quienes gobiernan sean de Vicente López. La actual intendenta que no es acá, fue concejal de Tres de Febrero, como Jorge Macri que ahora está haciendo su aventura en la Ciudad de Buenos Aires, antes vivió en San Fernando y fue diputado por la tercera sección.

Más allá del color político, necesitamos que haya una gestión que defienda los intereses de los vecinos y eso nunca sucedió; tiene una lógica marketinera en función de mejorar el status de los lugares donde se hacen los negocios inmobiliarios.

-Esta lógica marketinera es una característica de las gestiones del PRO

Es una dinámica de redes sociales y de participación en el espacio público, pero es absolutamente estética, y es tan estética que capaz algunas veredas están bien y las plazas preciosas, pero los problemas de inseguridad son muy grandes. Con la falta de prevención en salud, por ejemplo, llegamos a tener en un barrio pegado a las vías del tren Belgrano nueve casos de dengue en una cuadra. Si durante todo el verano no hiciste nada es obvio que va a pasar esto.

-¿Esto es reflejo de un Estado ausente?

Pero, claro, está presente en la dinámica marketinera pero nunca en las cosas profundas. Por ejemplo, en cuanto a la inseguridad hay chicos que les roban las camionetas a los policías, que en realidad son municipales vestidos de policías, lo que es un gran riesgo para los pobres municipales porque no son cuerpos preparados.

-¿Qué sienten los vecinos de Vicente López cuando ven que su ex intendente, Jorge Macri, ahora gestiona la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Se han sentido defraudados por algo el PRO perdió volumen electoral: pasó de sacar 62 puntos a 48 en esta aventura de Jorge Macri. Ahí está esa desilusión. Respeto a su electorado pero ese achicamiento muestra el abandona que han tenido por parte de quien decía que iba a ir como candidato en la provincia de Buenos Aires y se burlaba de Diego Santilli diciendo que no podía ser que fuera y viniera de un distrito a otro.

-Falta mucho tiempo, pero pensando en las próximas elecciones, ¿qué autocrítica debe hacer Unión por la Patria tanto a nivel local como nacional?

En términos locales estamos haciendo un trabajo de renovación muy fuerte que iniciamos en 2021 con una PASO, la renovación asociada a ser genuinos representantes de Vicente López. Tenemos que asociar más al peronismo con la defensa de los intereses lógicos , ser una oposición más férrea y no levantar nunca la mano en defensa de los negocios inmobiliarios.

En términos nacionales la autocritica es que nunca el FMI te puede imponer la agenda de gobierno. Mauricio Macri y Luis Caputo trajeron al FMI en 2018 y nuestro gobierno del Frente de Todos no pudo salir de esa encerrona. El peronismo tiene su agenda, su programa, su doctrina, hay que fortalecerla y abandonar las recetas neoliberales.