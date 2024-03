Javier Milei había declarado que no se aumentó su salario

El presidente Javier Milei reaccionó de manera correcta el día miércoles 6 de marzo cuando trascendió que los legisladores iban a tener una suba de 48% en sus ingresos.

Por impericia o falta de asesoramiento, el Presidente pidió a Victoria Villarruel y Martín Menem que retrotrajeran la medida.

Al día siguiente, el presidente Javier Milei concedió una entrevista al canal de noticias La Nación + y el periodista Esteban “pelado” Trebucq le preguntó al respecto. Su respuesta fue contudente.

Los hechos administrativos hasta llegar al lunes 11 de marzo con un decreto que congeló el sueldo del Presidente.

Jueves 29 de Febrero de 2024

En el Boletín Oficial sale publicado el “Decreto 206/2024 DECTO-2024-206-APN-PTE – Homologación” habilitando la subida del sueldo del Presidente y otros cargos.

Miércoles 6 de Marzo de 2024

Trascendió un aumentó de 30 % para los senadores y diputados, una resolución que había sido firmada el 23 de febrero de 2024.

Jueves 7 de Marzo de 2024

Entrevista de Milei con el canal de noticias La Nación +

Javier Milei: - Dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín (Menem) que saque esa cláusula y, que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad.

Periodista: - ¿O sea que no se aumenten el sueldo ahora?

Javier Milei: - Bueno, nosotros no lo hicimos, los jerárquicos de acá no lo hicimos.

Lunes 11 de Marzo de 2024

El presidente Javier Milei dio marcha atrás con su aumento. En el Boletín Oficial salió publicado “ACUERDOS, Decreto 235/2024 DECTO-2024-235-APN-PTE - Decreto N° 206/2024. Modificación”. Y despidió por televisión al secretario de Trabajo, Omar Yassin. (NA)