Un grupo de historiadores del país, la mayoría investigadores del Conicet y que recibieron la adhesión de más de 800 académicos nacionales e internacionales, advirtió en un documento que el presidente Javier Milei “ha roto el espejo en que nos miramos” los y las argentinas y “pone en riesgo el pacto fundante de 1983”, con la recuperación de la democracia tras la última dictadura cívico-militar.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, fecha de asunción del presidente Javier Milei, asistimos a una prolija tarea de demolición del Estado y las instituciones republicanas, federales y democráticas, así como del sistema legal que garantiza la vida cotidiana de millones de personas. Se trata del ataque deliberado a una convivencia trabajosa, a la división de poderes y a una democracia deficitaria en el cumplimiento de sus promesas”, comienza el texto firmado por una decena de historiadores nacionales.

En su análisis, los profesionales sostienen que “el presidente ha roto el espejo en el que nos miramos: a la hora de agredir, elige cada uno de esos fragmentos para sostener sus medias verdades y mentiras. Explica el todo por las partes, y fortalece una sensación de aislamiento e indefensión que refuerza la transformación individualista de la sociedad al amparo de lo que considera libertad”.

Si bien reconocen que la llegada de Milei a la Casa Rosada es “síntoma de un profundo malestar social y de deficiencias profundas de la democracia argentina”, alertan que “a 40 años del fin de la última dictadura, corremos el riesgo de que la democracia deje de ser el sistema mejorable para construir la vida en común. Con su política, Javier Milei pone en riesgo el pacto fundante de 1983”.

El documento lleva las firmas de Omar Acha (UBA-CONICET), Marina Franco (UNSAM-CONICET), Silvina Jensen (UNS-CONICET), Federico Lorenz (UBA-CONICET / CNBA), Marta Philp (FFyH-UNC), Andrea Belén Rodríguez (UNCo-CONICET), Ignacio Telesca (UNaF-CONICET), Javier Trímboli (FaHCE-UNLP), Julio Vezub (IPCSH-CONICET / UNPSJB), Fabio Wasserman (UBA- CONICET). También tiene la adhesión de 558 académicos nacionales y 288 internacionales.

Los especialistas advierten que “en su retórica agresiva, clasista y regresiva, el presidente Javier Milei apela reiteradamente a la historia. Señala un supuesto momento dorado del pasado argentino al que ubica, de manera para nada azarosa, antes de 1916 (cuando la participación democrática se amplió a partir de la Ley Sáenz Peña). Resulta insostenible la mención al más alto PBI del mundo y la condición de potencia mundial de la Argentina con la que vocifera en sus discursos en los que presenta una interpretación decadentista de nuestra historia nacional”.

Los historiadores alertan, asimismo, que “tergiversa y manipula el significado histórico de figuras como (Juan Bautista) Alberdi o (Julio Argentino) Roca”; “apela a descalificaciones con reminiscencias dictatoriales a quienes no piensan como él (“comunistas”, “zurdos”, “populistas”)” y “convoca a un ‘Pacto de Mayo’ sin relación alguna con los valores y la historia de la revolución de 1810”.

“Pero va más allá: enmarca su misión histórica en la mitografía bíblica mesiánica recurriendo a argumentos teocráticos, misóginos y esotéricos. Relativiza de una manera inhumana las consecuencias del terrorismo de Estado, envalentonando a la corriente negacionista o apologista de la dictadura militar”, afirma el documento.

Los académicos indican que “para una retórica mesiánica, mentirosa y refundacional, la historia es especialmente peligrosa” y señalan que, como estudiar el pasado es un instrumento potencialmente al alcance de cualquier persona para “desmontar todas y cada una de las falacias, mentiras y exclusiones”, el gobierno ataca particularmente a los centros de transmisión y producción del conocimiento y la cultura.

“Vivimos una época en la que parece que vale lo mismo decir cualquier cosa. Así, una elección democrática ganada en segunda vuelta pretende ser transformada en un plebiscito que legitima el arrasamiento de conquistas históricas de la sociedad argentina. Si el presidente avanza en esa idea, es porque hay silencios cómplices. Quizás los legisladores puedan aceptar que el Congreso sea llamado ‘nido de ratas’. Nosotros/ as, no. Porque sabemos el laborioso proceso de construcción colectiva que ha llevado a que allí se ejerza la representación de la ciudadanía”, advierten.

Y agregan: “A una versión antidemocrática y elitista de la historia, podemos oponer la idea de la construcción colectiva de derechos. Lo que se gana, se puede perder, lo que hoy nos quiten, podrá ser recuperado. Ahora bien, ¿por qué permitir que eso suceda?”

En otro tramo del documento, los historiadores sostienen que “el bienestar económico no lloverá cual maná del cielo. El presidente Javier Milei no es un refundador, sino un destructor. No es un mesías, sino un agresor. Encabeza una facción en una puja histórica. Milei es la cara, en 2024, de una revancha de sectores socioeconómicos que desde mediados de la década de 1970 quieren torcer las conquistas de las mayorías populares, convertidas en derechos a costa de años de lucha”.

Finalmente, los historiadores subrayan: “Queremos señalar el peligro que corre nuestra sociedad. No podemos, éticamente, no hacerlo. En el pasado, en contextos mucho más difíciles, otros seres humanos hicieron lo mismo que nosotro/as. Hablar o callar será una toma de posición. Historiadores/as al fin, pretendemos que estas palabras funcionen, en el presente, como una advertencia. En el futuro, si este brutal avance autoritario persiste, quizás alguien lea este texto como una muestra de que el hilo invisible de la solidaridad humana nunca fue cortado por completo, que el autoritarismo encontró resistencias. Y encontrará esperanzas para hacer lo mismo”.

El texto completo del documento se puede visualizar aquí:

ST