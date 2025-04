Milei en el acto de Malvinas: más ajuste y menos soberanía

El presidente Javier Milei encabezó un acto en la Plaza San Martín de Retiro por el 2 de abril, día en el que se conmemora a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. En un breve discurso, el mandatario vinculó la soberanía nacional con su plan de ajuste económico, asegurando que "soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas" y que el "desarme y la demonización de las fuerzas armadas" habían perjudicado el reclamo argentino sobre las islas.

Acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado leyó un discurso de aproximadamente diez minutos, en el que hizo referencias tanto a la "casta política" como a su visión de soberanía. "Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano", afirmó. Además, lanzó una llamativa declaración sobre el futuro de las islas: "Buscamos ser una potencia para que los malvinenses quieran ser argentinos".

El acto, que contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, no estuvo exento de polémica desde el inicio: un grupo de veteranos de guerra denunció que no se les permitió ingresar al evento debido a que "no estaban en un listado autorizado".

"El año pasado estuvimos en este acto al lado del Presidente y la verdad que nos extraña que no podamos estar en el mismo acto y lo estemos mirando desde afuera. Lo que creo que pasa es que el veterano es el jamón del sándwich, cuando se dividen las cosas siempre nosotros pagamos los platos rotos la política", manifestó un excombatiente en diálogo con la prensa.

Un discurso con un mensaje ambiguo sobre Malvinas

Milei también hizo referencia a la estrategia diplomática de su gobierno, insistiendo en una "política exterior alineada a los países libres" y destacando la necesidad de "fortalecer aquellas áreas de las que el Estado debería ocuparse, eliminando las que sobran". Estas declaraciones generaron críticas por parte de sectores políticos y analistas, quienes señalan que el Presidente parece desvincular la defensa de la soberanía de un rol activo del Estado.

Uno de los puntos más controversiales del discurso fue su referencia a la posible autodeterminación de los habitantes de las islas, un argumento históricamente utilizado por el Reino Unido y rechazado por Argentina. "Anhelamos que los malvinenses decidan votarnos con los pies a nosotros", afirmó el mandatario, sin precisar qué medidas concretas tomará su gobierno en relación al reclamo de soberanía.

Distancia con Villarruel y viaje exprés a EE.UU.

Mientras Milei encabezaba el acto en Retiro, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistía a la conmemoración en Ushuaia, en lo que se interpreta como una nueva muestra de la creciente distancia entre ambos. La ausencia del Presidente en la capital fueguina, donde tradicionalmente se realiza la ceremonia central por Malvinas, no pasó desapercibida.

Finalizado el evento, Milei se dirigió a la Casa Rosada para reunirse con el titular del Banco Mundial y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde tiene previsto encontrarse con Donald Trump y recibir una condecoración.