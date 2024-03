"Los países occidentales, incluido EE.UU., no deberían descartar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania en caso de empeoramiento de la situación en el campo de batalla en el país eslavo", dijo este viernes la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, en declaraciones al diario Politico.

"Es importante que no descartemos nada a largo plazo, porque nunca sabemos lo grave que puede llegar a ser la situación", señaló la canciller. Sin embargo, recalcó que "la posición finlandesa es clara: ahora mismo no vamos a enviar tropas y no estamos dispuestos a discutirlo".

Mientras tanto, los aliados de Kiev deben continuar proporcionado ayuda militar, agregó Valtonen, señalando que Finlandia ha destinado más del 0,6 % de su producto interno bruto a Ucrania y ha superado el objetivo de destinar el 2 % del PIB a gastos de defensa como lo exige la OTAN. "Muchos países europeos podrían hacer mucho más", dijo.

En esa misma línea, reprochó a Washington por el estancamiento de su ayuda a Ucrania, diciendo que su reputación en el mundo está en juego. "Si un hombre o una mujer común siente que EE.UU. básicamente ya no se preocupa tanto por estos valores, entonces, por supuesto, podría tener un impacto", sostuvo.

De esta manera, la ministra finlandesa de Exteriores respaldó la idea promovida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien insistió el jueves en que "no hay que descartar" el envío de tropas a Ucrania. "Rusia no puede ni debe ganar esta guerra", señaló el mandatario francés, agregando que este conflicto es "existencial" para su país.

Desde el Kremlin advirtieron que si Occidente envía sus fuerzas militares al país eslavo, no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. (RT)