Ibarra destrozó a Riquelme: "Tiene que dejar su ego de lado y pensar más en Boca"

Andrés Ibarra, ex candidato a Presidente de Boca.

Andrés Ibarra, ex candidato a Presidente de Boca.

El ex candidato a presidente de Boca Juniors, Andrés Ibarra, expresó fuertes críticas hacia la administración actual del club, encabezada por Juan Román Riquelme. Señaló que la institución atraviesa una crisis de liderazgo y organización. "Boca está con una falta de conducción, de planificación y hay mucha improvisación", sostuvo en declaraciones radiales.

Uno de los puntos más críticos mencionados por Ibarra fue la gestión económica del club. Denunció que Boca perdió entre 20 y 30 millones de dólares por la salida de jugadores importantes sin recibir una compensación adecuada. Entre los nombres mencionados se encuentran Mac Allister, Molina, Pavón, Izquierdoz, Retegui, Rossi y Valentini.

Críticas al manejo interno y al Consejo de Fútbol

El ex dirigente también cuestionó el estilo de liderazgo de Riquelme, sugiriendo que debería dejar de lado su ego y enfocarse más en el bienestar del club. "Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca. Se rodeó de un Consejo de Fútbol que le dice todo que sí", afirmó Ibarra. Además, señaló que los entrenadores no tienen la libertad necesaria para seleccionar a los jugadores, lo que genera desconfianza y frustración tanto en los hinchas como en los propios futbolistas.

Irregularidades en el proceso electoral y futuro en la política de Boca

En relación a las elecciones pasadas en Boca, Ibarra reveló la existencia de irregularidades en el padrón electoral, mencionando la incorporación incorrecta de 13.000 socios justo antes de la votación. A pesar de las acusaciones de intentar suspender las elecciones, sostuvo que el verdadero problema fue el mal armado del padrón y reconoció que su campaña de comunicación no logró conectar adecuadamente con los socios.

Sin embargo, mencionó que, en caso de ganar en el futuro, su candidato a director técnico sería Martín Palermo. Aunque está dispuesto a colaborar con el club, dejó en claro que no lo haría con la actual dirigencia: "Si me llaman para colaborar por Boca, estoy dispuesto, pero no con esta dirigencia".