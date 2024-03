Estados Unidos demanda a Apple

"El dinero no puede comprar la ofensa que un hombre le hace a una mujer cometiendo una violación", aseguró el presidente brasileño.

Un equipo de buceadores irá tras el tesoro del barco, utilizando naves submarinas no tripuladas que pueden sumergirse a profundidades de hasta 6000 metros.

El presidente dijo que la asonada no se concretó no solamente porque no hubo consenso en las Fuerzas Armadas, sino también por la cobardía de su antecesor.