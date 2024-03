Fuerte rechazo al cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena

El anuncio por parte del Gobierno nacional del cierre de Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) fue repudiado y rechazado por sus trabajadores, sindicatos y entidad agropecuarias, preocupados por la falta de apoyo técnico con la que ya no contarán los productores minifundistas, como así también por la pérdida de casi mil puestos de trabajo a partir de “una serie de mentiras para justificar los despidos y la desaparición de la única política pública para el sector”.

La reacción de las entidades y los trabajadores se dio tras el anuncio realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni del Inafci, asegurando que así “habrá un ahorro de 9 mil millones de pesos”.

“Para que tomen dimensión de la fiesta que había en este Instituto había cientos de delegaciones, dos sedes, 104 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una agencia de empleos públicos”, indicó Adorni en conferencia de prensa.

La respuesta de ATE

Este anuncio, y la explicación que justifica, – según el Gobierno nacional – , su cierre, fue desmentida por la delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado en dicho instituto (ATE Inafci), que dependía hasta ayer del Ministerio de Capital Humano.

Según aseguró dicho gremio, “el Presidente (Javier) Milei compartió en sus redes sociales una serie de mentiras para justificar los despidos y la desaparición de la única política pública para el sector campesino e indígena”.

En este sentido, señalaron que la información de que uno de cada tres trabajadores es funcionarios es “mentira” y afirmaron que son más de 900 trabajadores los que “dependen de su salario para vivir”.

“Dijo qué teníamos 204 vehículos. Con lo cual debería haber, por lo menos,diez vehículos por provincia. Pero hace años que ponemos el propio para llegar a los parajes rurales”, indicaron.

“Todos esos organismos y estamentos gubernamentales ven lo que Adorni no: La Agricultura Familiar es la principal productora de alimentos de nuestra economía, generadora de valor agregado y, por sobre todo, una actividad que permite darle viabilidad económica a las familias que… pic.twitter.com/ldrbWMESCF — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) March 20, 2024

Desde el gremio también desmintieron que el organismo tenga dos sedes y aseguraron que esto muestra “el total desconocimiento del funcionamiento del organismo”, al mismo tiempo que aseguraron que todos los técnicos del instituto pueden dar cuenta de “proyectos ejecutados y en ejecución”.

“Somos trabajadorxs que acompañamos en todo el país la producción. Con Macri nos quisieron desaparecer y acá estamos: Milei no te vamos a dar el gusto”, finalizó el comunicado.

La oposición de la Federación Agraria

Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) expresó que “sería un error eliminar el área donde Argentina debe discutir políticas públicas específicas, al mismo tiempo que aseguró que “los pequeños productores comprendidos en ese universo siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del Estado Nacional”.

“Los errores de la política, o los posibles hechos que quieren investigar, no pueden hacernos perder el foco de la discusión: si hubo errores o abusos, deben corregirse; pero no debe eliminarse el área, pues las necesidades son reales, y los productores, allí estamos”, a la vez que desde FAA afirmaron que “no se debe desatender a este grupo social y productivo tan postergado, que en muchos casos sólo ha servido como excusa para que inescrupulosos hicieran negocios, mientras las carencias en el interior productivo persisten. Los agricultores familiares no somos ni queremos ser sujetos de asistencialismo”.

La voz de la UTEP

Desde la Rama Agraria de la UTEP también criticaron la medida y aseguraron que los enemigos del gobierno son “los trabajadores y las trabajadoras, el campesinado, los sectores populares organizados”.

“El vocero presidencial mintió de forma descarada: venimos denunciando el abandono del INAFCI desde que asumió la actual gestión, venimos exigiendo audiencias y políticas para el sector, frente a un gobierno al que sólo le interesa la especulación financiera e ignora la producción”, informaron a través de un comunicado.

Para el sector, el gobierno desconoce “la actividad fundamental que realiza el INAFACI”.

“Al gobierno actual no le importa el sector, ni la alimentación de las y los argentinos: sólo le interesa que le cierren sus supuestas cuentas macroeconómicas, aunque eso signifique el hambre de la mitad de la población y la debacle definitiva del país”, concluyeron.

Repudio de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo

También, desde la Federación Rural para la Producción y el Arraigo repudiaron “enérgicamente la decisión del Gobierno de Javier Milei de cerrar el Inafci” y agregaron que “días después de anunciar la apertura de importaciones de alimentos, se continúa el avance sobre los sectores productores con esta noticia. No es casualidad, la agricultura familiar produce más del 60% de los alimentos frescos que cada día consumen las familias argentinas”.

“Desde hace más de 30 años existen en el Estado Nacional, también en las instancias provinciales y municipales, organismos para el acompañamiento, asistencia técnica y programas de desarrollo productivo del sector, entendiendo el rol productivo y económico esencial que ocupamos. Esta institucionalidad nace de los reclamos del sector y de sus luchas, lo defendimos antes y lo defenderemos ahora”, finalizó el comunicado.

La solidaridad del Instituto de Cultura Popular

Por su parte, desde el Instituto de Cultura Popular (Incupo) se solidarizaron con el organismo y expresaron su “profunda tristeza” ante la decisión del gobierno nacional.

“Entendemos que este acto representa un retroceso alarmante para la institucionalidad del sector, proceso que acompañamos y es resultado de un enorme esfuerzo realizado por gran cantidad de agricultores de todo el país durante varias décadas”, afirmaron desde su cuenta de X.

Por otra parte, coincidieron con la necesidad de tener “un Estado eficiente”, pero expresaron que “no se logra eliminando la representación gubernamental de un actor clave para el país y el mundo”

“Mientras Argentina toma esta decisión, representantes de más de 60 países acuerdan en el @WorldRuralForum cómo lograr mayor protagonismo de la agricultura familiar en gobiernos, porque es claro su rol crucial y estratégico en la provisión de alimentos y el cuidado del ambiente”, indicaron.

Por último, aseguraron que seguirán “firmes junto a las organizaciones y las familias, apostando al reconocimiento público y al respeto de los derechos de agricultores”.

Si bien en el ámbito de la Secretaría de Agricultura desde la década del ‘90 siempre hubo direcciones y hasta subsecretarías de agricultura familiar, en 2022 se creó el Inafci bajo la tutela de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual tenía como objetivo el diseño de planes para impulsar la actividad, ayuda técnica y formación para los productores y estructuras de promoción para la actividad. (ST)