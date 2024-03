-En los últimos días el Frente Renovador eligió a Diego Giuliano como flamante presidente. Como dirigente del espacio, ¿piensa que es tiempo de reagrupamiento, de organizar la oposición para construir un espacio de propuestas?

Si, creo fundamental reorganizarnos en una gran construcción federal, paritaria y plural. Hay una representación muy importante en el Frente Renovador.

-Algunos dicen que Sergio Massa dio un paso al costado, otros que no está al frente del partido, pero sí de las ideas. ¿Cuál es el rol del ex candidato a Presidente?

Él sigue siendo nuestro conductor, pero ahora hay una estructura que va a llevar adelante las distintas estrategias que se diagramen dentro del espacio. Sin embargo, nuestro líder sin dudas sigue siendo Massa.

-¿Es fundamental la autocrítica no solamente dentro del Frente Renovador sino también del peronismo en su conjunto?

La autocrítica hay que hacerla, pero también hay que pensar de cara al futuro, a lo que viene. Hoy debemos replantearnos la forma de llegar a la gente y ver de qué manera reacomodamos el mensaje que tenemos que dar y espera la ciudadanía.

-En este sentido, ¿cómo está funcionando el bloque de Unión por la Patria en la Legislatura en estos nuevos tiempos para el peronismo?

Estamos mirando las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional que van en detrimento de la clase media y de la clase trabajadora, ponemos nuestra voz donde vemos que se cercenan derechos. Por otro lado, estamos trabajando en políticas para alcanzar una educación más moderna y generando herramientas que tengan que ver con la seguridad.

-¿Qué piensa de los 100 primeros días de gestión de Javier Milei?

Indudablemente, es un gobierno que mira a un sector muy chico de la sociedad, no gobierna para todos, ataca a la clase trabajadora y a la clase media. No vemos gestión más que este ajuste brutal. Hay una gran estafa de Milei a la sociedad que lo votó. Estamos preocupados.

-Si tuviera la posibilidad de sentarse a charlar cinco minutos con el Presidente, ¿qué le diría?

Que se preocupe por la economía real, que intente buscar equilibrios para no seguir denostando a la clase media; que genere herramientas como las que llevó adelante Massa con las obras de energía para lograr el superávit energético, porque hoy las obras no continúan, quedaron en la nada. Le diría a Milei que la clase media y la trabajadora no son las enemigas.

-Pensando en la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, de los despidos, ¿ve cerca la posibilidad de un nuevo paro general contra la gestión nacional?

Si, lo veo cerca, por los despidos en el sector público pero también en el sector privado. Todas las medidas que se tomaron le restan poder de compra a los ciudadanos y eso va en detrimento de la industria y del comercio nacional. Pareciera que todo va a empeorar para estos sectores y para los jubilados también, que están muy lejos de recomponer lo que perdieron en estos meses.