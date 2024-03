-GrupoLaProvincia.com llegó a Navarro para dialogar con el intendente Facundo Diz. Me imagino que nota diferencias entre su primer mandato y el actual a raíz de la situación nacional.

Sí, estamos ante un problema social y una desesperanza que nos ponen mal a quienes cumplimos una función pública, quienes estamos a cargo de un municipio, porque soñamos poder administrarlo y proyectar y hoy solo tenemos que auxiliar y aprender cómo asistir a una batería de situaciones que han empobrecido a nuestro pueblo.

-¿Milei sorprende con sus medidas a propios y extraños o está cumpliendo con sus promesas de campaña?

Los anuncios de campaña parecían hasta chistes o situaciones que no iban a poder llevarse a cabo porque hay una Constitución, poderes y estamos en democracia y son las bases de nuestro país. Parece que Milei no tiene respeto por las instituciones, por los legisladores, por las personas que están sufriendo realmente. Una familia no puede llegar a alimentarse o no tiene luz en su hogar no es propio del 2024 ni de un país tan rico como el nuestro por un capricho que favorece a muy poca gente.

El trabajo es quirúrgico y acelerado porque en el gobierno de Mauricio Macri quedaron a mitad de camino y ahora quieren aprovecharlo para que la Argentina pierda su identidad, su soberanía, la libertad y los derechos. Hay un retroceso que asusta: la recuperación es lenta y el martirio de la sociedad muy grande.

-Sorprende escuchar en boca de Elisa Carrió, quien estuvo cerca del PRO, identificar a Milei como un enemigo del estado…

No son perdonables sus declaraciones porque es una mujer preparada, que acompañó un proyecto de gestión y luego de desentendió. Nos pasa a nivel provincial que muchos partidos se aliaron a La Libertad Avanza y hoy quieren hacer responsables a lo que antecedió, pero no se hacen cargo que son parte de esta gestión.

No sé con qué cara se le puede hablar a la gente después de hacerle padecer esto. Ojalá que podamos reaccionar en el buen sentido, reflexionar, y entender que el Estado es necesario para el 99 por ciento de la población por más errores que se cometan.