–Intendente, alguien me dijo que Navarro es “un cementerio de obra pública”, que muchas obras quedaron paralizadas en este efecto Milei cuando pronuncia que “no hay plata”.

Sí, teníamos proyectada una gran cantidad de obras con nuestro gobernador, Axel Kicillof, y obras con el gobierno nacional, que debido también a la inflación que se venía atravesando, a la redeterminación de precios que tenía que ir ajustando cada una de las obras, se han ido demorando. Pero era un proyecto ambicioso para un pueblo que estaba en pleno desarrollo: desarrollo turístico, un desarrollo industrial con un nuevo parque, un desarrollo universitario con edificios e infraestructura, desde los centros de primera infancia, jardines, colegio secundario en el interior y el centro universitario con el Programa Puentes, la llegada del tren, es decir, un nuevo medio de transporte con la refacción de la estación, cloacas, asfaltos...

Son obras que no son caprichos ni visiones de un mandatario temporalmente; son visiones de una sociedad cuya necesidad hace que para que pueda cultivarse nuestro pueblo, no sea solamente el 8% de los jóvenes que se reciben en el colegio secundario los que puedan acceder a la universidad, sino que pueda acercar las universidades con el Programa Puentes a toda la juventud y a quienes no pudieron estudiar; con que se puedan afianzar industrias nuevas en Navarro, conformando un nuevo parque industrial; con que el turismo pueda ser desarrollado conjuntamente con Provincia, con programas, y fortalecerlo con infraestructura, con caminos rurales.

Son obras que el gobierno nacional ha dicho que se paralizaban, se neutralizan. Acarrean problemáticas no solamente de infraestructura y de necesidades que quedan vacías, sino también de un montón de gente que queda sin trabajo, que es despedida, y de un círculo económico en un pueblo en el que no solamente trabaja la empresa que gana una licitación sino también los corralones, los hospedajes, el transporte, los almacenes, las pizzerías. Bueno, hoy se desinfla esa economía circular y microeconomía de un pueblo, y las consecuencias también están a la vista, con cierre de comercios, con desesperanza también en trabajos o sobre todo en oficios. Y el mercado no se hace cargo de esa situación.

También es desesperante con los tarifazos y con un montón de determinaciones. Las obras podrían esperar, y quizás, si hay una nueva decisión y se revé la situación, obras a las que les faltan muy poco trabajo, muy poco esfuerzo, poco tiempo y poca inversión, serían muchísimas necesidades. Pero ese capricho hace que se detengan las obras. Y te decía: pueden esperar las obras, lo que no puede esperar es la necesidad de alimentarse de ese trabajador que hoy ya no tiene trabajo, de no poder contar con su dinero para pagar los servicios (también se ha suspendido la luz de varios hogares), y que también el municipio se empiece a desfinanciar, porque hoy la gente no puede acceder a pagar las tasas.

–A eso iba justamente, Facundo: se está hablando mucho de la coparticipación. Coparticipación nacional, el debate de los intendentes reflejando lo que cada ciudad aporta a Provincia y lo que recibe de Provincia, lo que cada provincia aporta a Nación y lo que recibe finalmente de Nación. Y más en esta discusión con los gobernadores, en donde Nación no les gira los recursos correspondientes a muchos de ellos. ¿Qué opina cuando el propio Presidente y sus aliados llaman a no pagar impuestos, cuando desde ahí surgen los fondos para avanzar?

Cuando hay un despojo de la institucionalidad, del derecho, de las obligaciones, de nuestra Constitución, y se deja de lado el Estado, se genera eso y automáticamente se reafirma, porque no solamente se deja de respetar lo que legalmente y nuestra República así lo establece, de que el gobierno nacional es quien recauda y coparticipa a las provincias, las provincias luego a sus intendentes por los servicios prestados, eso hace desfinanciar a las provincias, a los municipios, y también genera que los trabajadores del Estado hoy estén sufriendo, no solamente los despidos sino también que su salario sea devaluado y no sea el necesario para vivir.

Es alarmante. Es triste porque es real. No se están respetando las normas de un Estado que se conformó, se estableció, se pactó, se normó. Existen Constituciones provinciales, la Constitución Nacional, están establecidas las leyes, pero hoy no están siendo respetadas.

–¿Cree que es una guerra política y que no se logra vislumbrar en justa medida que atrás de esas rivalidades políticas hay argentinos?

Es que, por ahí, por la falta de madurez o de conciencia de lo que conformamos un Estado, hoy estamos atravesando, quizás, un pseudo golpe de Estado democrático. Porque el presidente fue elegido por la población, pero hoy no está respetando la Carta Magna de nuestro país. Ha querido atropellar al Senado, ha querido atropellar a Diputados, ha tenido inconveniente con los gobernadores. Sin embargo, cuenta todavía con una inmunidad o con una falta de percepción social que es alarmante. Y quizás, cuando podamos reaccionar, o el pueblo pueda tener una real observación de la realidad, nuestro país esté cada vez más prendido fuego. Y es irrecuperable para muchas familias, porque no es solamente la pérdida laboral hoy, la pérdida de derechos, sino que también esa recuperación no se genera de un momento para otro, y así es como se han derrumbado muchísimas generaciones en nuestro país, que ha pasado de, quizás, ser un país del Primer Mundo en algún momento, exportador y demandado por todo el planeta, a hoy no querer recibir ninguna empresa porque no tiene certidumbre para poder invertir, no tener relaciones internacionales, no poder satisfacer las necesidades del pueblo. Entonces es muy difícil poder generar expectativa en la sociedad.