Repudian nuevos ataques de Milei contra el periodismo

“Repudiamos un nuevo ataque de Milei contra la periodista Romina Manguel, con quien nos solidarizamos. A su vez nos alerta y desagrada ver al Presidente festejando el hipotético quiebre de una empresa nacional como editorial Perfil, que emplea a más de 600 trabajadores”, advirtió el Sipreba en su cuenta de las redes sociales.

Para el sindicato, con sus declaraciones, Milei “volvió a demostrar que lo que le molesta es que le hagan preguntas a él o a integrantes de su fuerza política, como al diputado Benegas Lynch, que propuso terminar con la obligatoriedad de la educación y defendió el trabajo infantil”.

“En línea con el desprecio por el trabajo periodístico y el rol de la información para la vida en sociedad, Milei y el ministro de Economía citaron una cuenta de X (ex Twitter) que se autodefinió como experimental y la usaron para dar datos falsos de inflación”, dijeron desde el gremio en relación al bot de Jumbo que utilizaron para hablar de la supuesta baja de la inflación, una cuenta que finalmente resultó ser falsa.

Desde el Sipreba sostuvieron “la defensa del rol fundamental de la Agencia nacional de Noticias y Publicidad Télam para evitar la desinformación” y reclamaron “condiciones dignas en todos los medios para ejercer el periodismo con datos chequeados”.

Ayer, en una entrevista con Alejandro Fantino, Milei dijo que las declaraciones del diputado libertario Albero ‘Bertie’ Benegas Lynch –quien había cuestionado que la escolaridad sea obligatoria- fueron “absolutamente desafortunadas” pero consideró que sus dichos fueron sacados de contexto, en el marco de una entrevista con Manguel.

Para Milei, la periodista “vive hablando peste” del gobierno y consideró que lo que quiere es “destruir el espacio”.

“Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Acá hay que entender que los periodistas juegan, juegan para destruir. No tenés que darles notas a esos periodistas, no les interesa saber cómo pensar. Les interesa una frase que te hagan daño”, agregó el Presidente.

En la misma entrevista con Fantino, Milei cargó contra el diario Perfil, al que llamó “pasquín”, descalificó a su director Jorge Fontevecchia y –entre risas- pareció celebrar que el diario “está camino a la quiebra”.

“Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”, aseguró el mandatario en la nota, ante el silencio de Fantino.

Esta mañana, llegó la repuesta de Fontevecchia en su propio programa de radio: “Mire Presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder usted”, le respondió.

También le respondió al Presidente la comisión gremial interna de los trabajadores de prensa de la editorial Perfil: “Todo sería un poquito más gracioso sino hubiera 630 trabajadores en el medio de esta pelea entre el presidente Milei y Jorge Fontevecchia. Ninguna quiebra nos genera gracia, sobre todo cuando esa supuesta quiebra se direcciona desde el propio Estado”, dijeron los trabajadores desde su cuenta en la plataforma X.

Morales replicó hoy esos dichos a través de su cuenta en la red social: “El tema de ser despreciable es para quién lo sos. Es una pérdida de tiempo despreciar a alguien por lo que opina. En cambio, despreciar a alguien porque daña a la gente es más grave. Yo desprecio las cosas, no a Milei. Desprecio las cosas que hace Milei, su locura. El desastre que significa ese tipo estrafalario, arbitrario, que a veces parece que no tiene piedad por nada. Un hombre cruel que hace daño y lo disfruta”.

“Cuando vos sos despreciable para los jubilados que robás, sos despreciable para millones de personas. Cuando sos despreciable para la gente que echas de los trabajos, lo sos para cientos de miles de personas. Nosotros podemos ser despreciables, todo lo que se quiera, pero no tenemos capacidad de daño. No podemos molestar a nadie salvo con nuestra opinión, un pensamiento distinto. Ahí se termina todo. Cambias de radio, de canal y listo, se terminó el problema. En cambio con él, vos no podés cambiar de esa forma. Te lo tenés que bancar. Sos jubilado, estás perdiendo. Sos laburante, estás perdiendo”, concluyó Víctor Hugo. ST