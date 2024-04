El tribunal Basmanny de Moscú el martes arrestó en ausencia a Sandra Andersen Eira, exdiputada del Parlamento Sami de Noruega, acusada de ser mercenaria en el Ejército ucraniano.

El tribunal impuso a la expolítica, que enfrenta hasta 15 años de cárcel, dos meses de prisión preventiva a partir de su detención.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: Recently-released video of the "Sandra Andersen Eira" (former member of PM in #Norway 🇳🇴).



She seems to be carrying a 5.56x45mm CZ 806 BREN-2 assault rifle —which was supplied by #CzechRepublic 🇨🇿 to #Ukrainian Forces. pic.twitter.com/jv0oL3vZfM