-Intendente, el humor social es el termómetro de muchos gobiernos para saber por dónde continuar. Estamos en el Conurbano, ¿cómo percibe el humor al recorrer la ciudad y la región?

Hay una tensa calma, el argentino por naturaleza tiene esperanza y si al Presidente le va bien, a cada familia le va bien. Pero también hay una tristeza generalizada, no puedo decir que hay un mal humor. Nosotros a nivel local multiplicados la entrega de alimentos por cuatro o por cinco.

-En cuanto a la Salud, para muchas gestiones el hospital municipal se puede convertir en un talón de Aquiles. ¿Cómo es la situación en Marcos Paz?

Soy un ferviente defensor del Estado, pero del Estado eficiente. Tenemos un presupuesto que es 81 por ciento propio y 19 por ciento “de copa”, y eso se logra porque hay un alto nivel de visibilización del vecino en el servicio que se le da. Hemos tenido el mejor año de pago contado en dos décadas y la heterodoxia económica te lleva a que puedas sostener tus ingresos.

En el hospital municipal tenemos un gran trabajo de recupero de las obras sociales porque sino sería inviable. Cuando vos llevás los números en forma austera y ordenada se puede complejizar, pero nada dificultar. Nosotros seguimos sosteniendo las colonias de verano y los viajes de egresados, por ejemplo.

-Me interesa volver al tema del hospital. Aumentaron los medicamentos, la suba de las prepagas hace que mucha gente que se atendía en el sector privado pasara al público. ¿Eso se percibe?

Si, pero nosotros articulamos con Cuba para poder generar la compra de medicamentos de una manera más accesible que comprar en los grandes laboratorios.

-¿Cómo es eso?

Por el cambio de época vos generás esos vínculos. Por ejemplo, hace cinco años que vamos a la Feria de Alimentación de Shanghai con la finalidad de colocar productos locales para que las empresas vendan y nos pague a nosotros los impuestos. Tenemos que ser inteligentemente presentes. En el caso de Cuba, nosotros comenzamos a articular cuando ellos ven que aquí hay un sistema estatal que convive con lo privado. Hemos enviado cosas tan insólitas como la puesta en valor de los herrajes de la vieja Habana, que salieron de una empresa local, o biodigestores domiciliarios, que salieron de la Sociedad Rural de Marcos Paz.

En el caso de la salud, nosotros estamos en el proceso de intercambio, buscando precio y calidad, para traer insumos y bajar los costos de nuestros laboratorios. Una va generando esos canales y, si te sirven, los utilizás.

-Me parece muy interesante porque recorriendo la Provincia me encontré con intendentes del Foro Radical que están promoviendo compras mancomunada de medicamentos…

Puede ser, nosotros en plena pandemia trajimos un tomógrafo de China – que solo hay cinco en el país- y es municipal, también tenemos la certificación para crear nuestro laboratorio municipal de medicamentos. Lo que no podemos hacer es no intentarlo, este es el contexto y actuamos, no podemos llorar sobre la leche derramada.

Nosotros en el área de salud tenemos hasta un sistema de incentivo, es decir, dentro del recupero un porcentaje va no solo al profesional sino también al empleado. Eso es Estado presente. Acá eliminamos todos los prejuicios del vocabulario, siempre digo que 1+1 tiene que dar 3, es decir, le tiene que ir bien al privado, al Estado y a la gente. Y todos ganan. Esto lo podés hacer en la producción, en la educación, en la salud y en las cuestiones elementales de la administración. Estamos viviendo un cambio de época y nadie tiene el librito de por dónde hay que seguir.