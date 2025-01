Si hay un municipio del conurbano donde la crisis se siente en cada esquina, ese es Moreno. Calles destruidas, inseguridad desbordada, escándalos judiciales y denuncias de corrupción marcan la gestión de Mariel Fernández, que sigue acumulando cuestionamientos. Como ya te contamos, la entrega de comida en mal estado a comedores escolares, los presuntos negociados con cooperativas y el cierre de la Escuela Politécnica son solo algunos de los puntos más oscuros de su administración.

Pero el problema va más allá: mientras los vecinos denuncian sentirse "abandonados", advierten que el municipio se ha convertido en un "aguantadero de militantes kirchneristas". Incluso critican la falta de medidas para mejorar la calidad de vida en un distrito que, a pesar de contar con el mayor número de parques industriales de la zona, sigue sumido en la pobreza.

En este contexto, el concejal Demián Martínez Naya fue categórico: "Moreno está dominado por la inseguridad", afirmó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, y calificó la gestión de Fernández con un contundente 1.

-Según una reciente encuesta de CB Consultora, Mariel Fernández figura entre las peores intendentas del conurbano. ¿A qué cree que se debe? ¿Cómo calificaría su gestión?

No me sorprende que la gestión de Mariel Fernández sea calificada como una de las peores de la provincia. Más allá de los números, todos sabemos que tanto su administración como la de Mayra Mendoza están entre las más deficientes de Buenos Aires. Todos sabemos hacía a dónde apunta su modelo de no gestión que profundiza la precarización de los trabajadores municipales.

En el caso de Moreno, esto quedó trágicamente reflejado hace unas semanas, cuando un trabajador municipal murió al caer de un camión por no contar con las herramientas de seguridad adecuadas mientras transportaba muebles.

Además, su gestión se caracteriza por la falta de respuestas a los problemas cotidianos de los vecinos. No hay un solo problema que se haya resuelto. Si tuviera que calificar su administración, le pondría un 1 contundente, porque aunque la gestión de Walter Festa fue mala, Mariel Fernández logró empeorar todas las variables. Hoy los problemas que ya existían en Moreno son aún más graves.

-En relación a esto último que me comenta, ¿cuáles son los principales problemas que afectan al distrito?

El primero, sin dudas, es la seguridad. Si bien la responsabilidad primaria recae en la provincia de Buenos Aires, desde el municipio se pueden implementar muchas medidas para mejorarla, pero aquí no se hace nada.

Otro gran problema es el tránsito: calles en mal estado, semáforos que no funcionan o directamente no existen, falta de estacionamiento y accesos colapsados. No es un problema difícil de solucionar, más aún en un distrito como Moreno, que no tiene la densidad de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, pero acá solo parecen preocuparse por la recaudación sin brindar ninguna contraprestación.

Por último, la suciedad, los contratos y las licitaciones millonarias que se sancionan, pero el municipio hoy está muy sucio. Uno se cansa de pedir explicaciones frente al silencio atroz del oficialismo. No hay nada que justifique los montos de esas licitaciones y contrataciones que son escandalosas, incluso mucho más caras que las de la ciudad de Buenos Aires.

Calles destruidas en un barrio de Moreno.

-¿Cuál es el principal objetivo de su bloque opositor para este año legislativo, considerando que se acercan las elecciones de medio término?

Nuestro objetivo es consolidar un espacio que represente verdaderamente a los vecinos de Moreno. Hace algunos años iniciamos este camino, venimos creciendo y estamos convencidos de que vamos a ganar la intendencia en 2027.

Queremos que Moreno vuelva a ser lo que alguna vez fue: un lugar donde se podía disfrutar de los espacios verdes, salir a caminar o andar en bicicleta con tranquilidad. Hoy, lamentablemente, es un distrito dominado por la inseguridad.

Basural en Moreno.

El Concejo Deliberante funciona como una escribanía del oficialismo gracias a muchos concejales que se disfrazan de opositores pero terminan negociando con el gobierno municipal. Nosotros hemos marcado una postura firme: no vamos a acordar nada que no sea beneficioso para los morenenses.

Este año trabajaremos para consolidar una mayoría legislativa, ganar las elecciones de medio término y, de cara a 2027, presentar una planificación seria y concreta que garantice una gestión municipal eficiente y previsible, algo que los vecinos de Moreno no ven desde hace décadas.