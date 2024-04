Gran Hermano: Furia rompió el silencio sobre su salud

Santiago del Moro anunció en su programa de radio que Juliana "Furia" Sacglione deberá dejar la casa de Gran Hermano, y que debe hacerse unos chequeos médicos, para luego regresar al reality, y la participante habló en el confesionario sobre su situación.

“Hay algo que salió mal en un estudio y hay que corroborar. Me dijeron que no me asuste, pero me preocupa porque es un tema de la sangre. Pienso decirle a mis compañeros que voy a abandonar por un tema de salud”, contó Furia en vivo, en diálogo con Del Moro.

Consultado por el conductor sobre qué quería contar, la jugadora indicó: “El titulo es que quiero cuidar mi salud, no quiero asustar a nadie. Tengo que chequear algo que puede ser muy tranqui o muy grave, pero la médica me dijo que no me preocupe”.

En la charla, Furia contó que iba a utilizar su salida para jugar. "Quieren eliminarme del juego, asique la idea es decir que voy a eliminar la casa por mi salud", dijo. NA