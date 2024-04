–Este intendente forma parte del Frente Renovador. ¿Cómo está el espacio político?

Bueno, bien, bien. Hemos estado hace poquito en un congreso nacional, que lo ha podido cerrar Sergio (Massa). Lógicamente, Sergio ha vivido con mucho compromiso la campaña electoral de la última presidencia, y eso le ha generado un enorme cansancio. Los que conocen a Sergio saben que él trata de darlo todo, y lo ha dado. Ha garantizado su candidatura una muy buena performance de todo el espacio.

–¿Cómo viven que estuvieron a tres puntos de lograr la presidencia?

Ha sido para nosotros muy gratificante hacer una buena elección. Porque estoy seguro de que, si Massa no hubiese hecho la elección que hizo a nivel nacional, difícilmente hubiésemos alcanzado los resultados que alcanzamos en la provincia de Buenos Aires, y difícilmente hubiésemos podido, no solo conservar los municipios, que en la enorme mayoría se han podido conservar, sino también poder lograr la conquista de algunos municipios nuevos, muy importantes, no solo en la provincia sino también en el país.

Y por otro lado, creo que lo ha hecho con una propuesta muy clara, muy genuina, muy transparente, y muy sincera. Porque hoy, cuando estamos viendo lo que está pasando, nos estamos dando cuenta que muchas cosas que fue señalando Sergio, lamentablemente, están sucediendo. Cuando vemos el precio del transporte, cuando vemos la inflación y cuando vemos algunas situaciones, esto fue advertido por el propio Sergio.

Es cierto que para adelante va a haber una demanda distinta. Todos los partidos, incluido de Frente Renovador, estamos llamados a repensarnos, a reeditarnos, en un mundo que va cambiando muy ligero, en una agenda que la gente ha elegido cambiar y pedirnos, por otro lado, ser mucho más eficientes, ser alternativos, no quedarnos mucho tiempo en los lugares de poder.

La mirada joven sobre el poder es otra cosa de lo que nosotros veníamos mirando estos últimos cuarenta años, razón por la cual hay que estar muy atentos. Y estamos en este esfuerzo. El Frente Renovador ha elegido un nuevo presidente de la fuerza, que es Diego Giuliano, que tiene en la instrucción tanto de Sergio como de Malena (Galmarini) de estar muy atento a estos cambios, a estos fenómenos y a estas nuevas expresiones demandantes de las nuevas generaciones. E intentaremos, lógicamente, ser una oferta electoral importante en el ’25 y ser un protagonista claro cada vez que haya la posibilidad de poder editar una confrontación o una competencia en el plano nacional.

Creo que hay un Sergio para mucho tiempo; realmente es un gran activo de la política nacional, sin duda alguna.

–Unión por la Patria (UxP): una torta grande con muchas porciones. Más para el peronismo, que es verticalista, ¿no?

Yo pienso que fue un acierto el tema de UxP. Lógicamente, siempre es un poco más incómodo cuando uno trabaja en un espacio integrado. Es una familia ensamblada. Y muy probablemente de acá a un tiempo vayamos trabajando en ver cómo se ordena esto. En definitiva el 80% somos personas que venimos del peronismo o de espacios que estamos trabajando todas unidos en el espacio UxP. Nos iremos debatiendo y ordenando los liderazgos en acuerdos o en competencias que tengan que ver con un mundo de entendimiento. Pero hay que ordenarlo. Yo creo que el tiempo lo va a ir ordenando, creo que hay buena predisposición en este sentido.

–¿Qué tanto se necesita del radicalismo en estos tiempos de efecto político?

Mirá, yo entiendo que hay una parte del radicalismo que está muy incómoda con lo que están haciendo algunos gobernadores radicales y ya están repensando, de alguna manera, que a aquel que viene del radicalismo clásico, que no concibe la política si no es abrazada a la mano de la justicia social, le queda muy incómodo el proyecto nacional. Razón por la cual pienso que hay un gran sector de la política (no solo del radicalismo; del socialismo, me animaría a decir de desprendimientos que se van dando dentro de lo que son las filas que antiguamente eran del PRO) que está comenzando a mirar que, de haber un cambio en el futuro y de querer ser protagonistas importantes, habrá que ir tratando de ordenar diálogos que nos lleven a la posibilidad de estar todos juntos aquellos que estamos sintonizados en un determinado campo que tiene que ver con el campo de lo social, con el campo popular, con el campo del que busca un Estado eficiente, con el campo del que quiere la construcción de una Argentina con la mayor cantidad de argentinas y argentinos adentro, donde no haya excluidos sino que realmente haya políticas que estén pensando en la inclusión.

Es difícil, pero bueno, la verdad que yo creo que eso es lo que viene para adelante. Y el tiempo va a ir ordenando ciertas lógicas, ¿no? Hoy estamos en presencia de un gobierno nuevo, que lleva cuatro o cinco meses, y si bien hay indicios que pueden molestarnos y hay situaciones que nos alarman, porque vemos mucha gente ya muy complicada para llegar a fin de mes, está dentro de lo que son los márgenes, digamos, normales de lo que antes se llamaba “luna de miel” o de cierta contemplación.

–En estos 21 años de Grupo La Provincia, siempre fui un defensor de la tarea del intendente, porque sé que, como bien se dice, es el que está en la trinchera, al que se le toca el timbre, al que se lo molesta desde el supermercado o en un velatorio. Por eso le quiero preguntar por el termómetro social que en General Las Heras se va percibiendo.

Se nota una fuerte frenada en lo que tiene que ver con la vida social. En los pueblos chicos se nota muy rápido eso. Obviamente, que hay menos gente en todos lados: menos gente en los bares, menos gente en los lugares de recreo, de esparcimiento. Un consumo que se ha caído.

Hay también una gran expectativa de que ese esfuerzo que mucha gente está haciendo redunde en un objetivo claro que el Presidente puso, que fue el de bajar la inflación, que si bien se va moderando no está bajando a los niveles que la gente imaginaba posibles, que era estar en una inflación mucho más a la baja. Habrá que ver qué pasa en los meses sucesivos.

Lo que yo dije en el discurso de apertura, y te lo repito acá, es que todo este esfuerzo no sea realmente en vano y termine en manos de algunos vivos. Esto sería lo peor que nos puede pasar. Porque no solamente estaríamos perdiendo una gran oportunidad, sino que estaríamos dando pasos muy para atrás en términos de credibilidad política. Ya venía la política golpeada, y realmente pedir semejante esfuerzo, como creo que nunca se pidió a la población, como el que se está realizando ahora, donde hay una pérdida del valor real de compra de casi el 30% en apenas tres o cuatro meses, si no es con un resultado claro, realmente va a haber una gran frustración.

Y yo no soy de los que desean que esto salga mal. Ojalá la Argentina pueda acomodarse. Pero realmente, todos los indicios y los caminos que se están recorriendo me permiten tener algunas dudas. Porque me resulta muy raro que un país pueda salir adelante desalentando el trabajo, abriendo la importación, desalentando tan drásticamente el consumo y pensando que esto se va a resolver porque achicamos 3, 4 o 5 mil puestos de trabajo en algún área. Es difícil imaginar que eso pueda salir bien.

Pero, bueno, nosotros acá estamos para atender estas demandas. De hecho, tenemos demandas nuevas: mucha gente que ha multiplicado su búsqueda de atención médica porque ha tenido que salir de una prepaga, de una obra social.

–Quisiera cerrar con ese tema. Sé muy bien que para un municipio, y más con las características de General Las Heras, es como un municipio paralelo el hospital. Realmente se lleva gran parte del presupuesto municipal.

La mitad de los empleados, para tu información, prácticamente. No tengo una calculadora en la cabeza, pero me animaría a decirte que casi hemos redondeado las 100.000 consultas el año pasado, en una ciudad que no llega a los 20.000 habitantes. Es decir, tenemos un promedio de casi cinco consultas por habitante. Imaginate lo que es la salud pública para un municipio.

Yo le he dicho a Sergio muchas veces, les he dicho a legisladores nacionales. A veces yo escucho hablar injustamente del ajuste, o de que nosotros malgastamos los recursos. Nosotros, como municipio, cuando vamos a comprar un medicamento, pagamos el IVA. Cuando vamos a comprar aparatología, pagamos el IVA e ingresos brutos. Cuando voy a comprar gasoilpara arreglar un camino, pago el IVA e ingresos brutos. Si a mí el Presidente me devolviese el IVA nada más, nosotros estaríamos en condiciones de poder, aunque sea obligatorio, hacer inversión en salud. Pero tampoco ocurre. Entonces a veces lo que yo digo es: se nos pide a nosotros, los municipios, que hagamos un esfuerzo, y nosotros desde acá decimos: bueno, ¿todo el IVA que producimos, todo el ingreso bruto que producimos, todos los impuestos de sellos que tenemos? Para prestar política pública, nos vemos gravados los municipios.

–Está muy claro. Ahora, ¿puede ser un talón de Aquiles el hospital municipal, teniendo en cuenta el incremento de medicamentos, sabiendo de que no se consiguen médicos, porque a veces no se les puede pagar lo que ellos demandan, entre otras cosas?

Mirá, tenemos que aumentar los sueldos de los profesionales, porque realmente, a medida que pasan los meses, se van quedando muy desactualizados y se pone en riesgo la permanencia de los profesionales, que hay muy pocos. La demanda medicamentosa ha crecido de manera fenomenal. Estamos tratando de buscar precios por todos lados, porque la realidad es que ha crecido muchísimo. La demanda espontánea, es decir, la gente que va porque no tiene otro lugar, también ha crecido mucho. Y estamos en un cuello de botella, donde vamos a tener que priorizar la urgencia, e ir bajando esquemas que son muy importantes, tanto como la urgencia, pero que a veces no se tiene el recurso para sostenerlo.

Nosotros, por ejemplo, tenemos todavía un Plan del Bicentenario, que lo que trata de hacer es hacer un relevamiento rural con todos los chicos del campo, viendo qué tipo de patologías presentan. Es llegar antes, trabajar en la política preventiva de salud. Tradicionalmente, a veces, los recursos de salud se pagan por las camas que usás. Estamos pagando las consecuencias de no haber tenido políticas preventivas.

En realidad, hay que cambiar la mirada. Hay que coparticipar mejor a los municipios que hacen programas de carácter preventivo. Se están generando cambios importantes a nivel provincial. Nosotros estamos tratando de acompañar esta lógica. Pero ahora estamos en una situación muy compleja.

Realmente vamos a vivir un día a día, y yo siento que estamos recién entrando a dos o tres meses de mucha complejidad, porque inevitablemente, al bajar el consumo, va a bajar también la coparticipación. Por más esfuerzo que haga el gobernador, se nos va a ver afectada esa situación, y en consecuencia nosotros vamos a tener que también restringir muchas de las políticas que teníamos en los municipios. Que no son personas de más: son planes de salud, planes que tienen que ver con la prevención, ayuda a las instituciones locales, tareas que hacemos como las salidas educativas en los colegios. Todas cosas que hacen a la vida de una localidad como la nuestra, que se caracteriza por eso.

Cuando me preguntan por qué le damos tanta importancia a la vida institucional, digo: “Porque el 50% de nuestra felicidad está dentro de los clubes, en los bailes, en los partidos de fútbol, en los partidos de hockey, de voley, en lo que pasa en el gimnasio”. En los pueblos como los nuestros, que no tienen grandes cines ni grandes teatros, la vida en comunidad pasa por nuestras instituciones, razón por la cual desatender económicamente las instituciones es atentar contra la felicidad de nuestra comunidad.