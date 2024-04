Con la tinta apenas seca de un acuerdo de US$ 4.200 millones que permitió al propietario de la Fórmula 1, Liberty Media, añadir MotoGP a su cartera, los nuevos propietarios del deporte tuvieron su primera oportunidad de controlar su inversión el fin de semana pasado, cuando la élite del motociclismo aterrizó en Austin, Texas, para el GP anual de las Américas.

El Circuito de las Américas (COTA) acoge tanto MotoGP como Fórmula 1, y un vistazo rápido a las tribunas mostró que las motos tienen mucho camino por recorrer antes de que puedan igualar a sus primos de cuatro ruedas, que atrajeron a 432.000 espectadores al circuito durante el Gran Premio de Fórmula 1, en 2023.

Una pregunta en boca tanto de los fans como de los equipos fue cómo Liberty puede ayudar a que su amado –al menos para los estadounidenses– deporte de nicho pase de simplemente sobrevivir a prosperar en Estados Unidos.

Una cosa que MotoGP tiene a su favor es su frecuentemente estridente imprevisibilidad, muy lejos de la naturaleza a veces procesional de la Fórmula 1.

"Liberty no cree que el deporte deba arreglarse, y estamos de acuerdo con eso", dijo a los periodistas el jueves Carlos Ezpeleta, director deportivo de Dorna.

El actual doble campeón del mundo, Pecco Bagnaia, estuvo de acuerdo. "Es muy difícil decir qué pueden mejorar", dijo a CNN. "Creo que ya es un gran espectáculo, pero tiene que ser más popular".

El director comercial de MotoGP, Dan Rossomondo, habla con apasionado celo al describir sus carreras competitivas: “Dime otro deporte en el que un piloto pueda liderar en la última vuelta, el campeón del mundo, y simplemente se cae y se acabó, no lo hace. consigue el quinto, ni siquiera consigue un punto, no obtiene nada, ¿cero?”.

Rossomondo también cree que el éxito de la Fórmula 1 es más profundo que la famosa serie “Drive to Survive”.

“'Drive to Survive' fue una gran parte de su éxito, pero acertaron en muchas otras cosas, y creo que eso es lo que mucha gente no ve. Hicieron muchas cosas para aprovechar 'Drive to Survive'”, dijo Rossomondo.

Lo que esa serie documental entregó con creces fue drama humano, convirtiendo a los competidores de la Fórmula 1 y sus equipos en nombres muy conocidos. El seis veces campeón de la categoría reina, Marc Márquez, dice que ese debe ser el objetivo de los nuevos propietarios.

"Estoy contento con la noticia, quiero decir, lo que hicieron con la Fórmula 1 fue supergrande y marcó una gran diferencia", dijo Márquez a CNN.

“El objetivo es intentar llegar a las generaciones jóvenes y crear grandes nombres en el pasado, como cuando fueron Valentino [Rossi], [Dani] Pedrosa, [Jorge] Lorenzo, [Casey] Stoner, todos grandes nombres que llegan a más gente y esto será cuestión de invertir, invertir en MotoGP e invertir para hacer crecer el espectáculo”.

Comodín

Un comodín añadido a la mezcla para atraer más fans a COTA este año llegó en forma de King of the Baggers, una clase para motocicletas Harley Davidson e Indian equipadas. Lo que comenzó como un experimento extravagante al estilo de los corredores se ha convertido en una propuesta seria, con un paddock de ciclistas experimentados y presupuestos considerables detrás de ellos.

La aparición de los Baggers en la tarjeta COTA trajo su propio séquito, incluido Roland Sands, un excorredor legendario y diseñador de motos personalizadas de alto rendimiento, así como una línea de productos y prendas de vestir.

Sands, personificación de la genial escena personalizada de California, cree que MotoGP debe trabajar más duro para convencer al público estadounidense de que se involucre con la categoría.

"A los estadounidenses no les va a importar que los europeos den vueltas en motocicletas, hasta que haya una razón para ello", explicó.

“Realmente tienes que construir personajes y quieres esa sensación de saber quién está detrás del casco, y Liberty ha hecho un trabajo fantástico no solo al hacer eso [con la Fórmula 1], sino también al contar la historia de fondo de los equipos. Ahora, sientes que estás al tanto”.

Sands también cree que la barrera del idioma es un problema para cualquier serie documental de MotoGP en Estados Unidos, donde españoles e italianos dominan el deporte.

Hazlo una fiesta

“Si vas a hacerlo para Estados Unidos, el programa debe ser en inglés, número uno, porque aquí nadie quiere ver subtítulos”, dijo Sands.

“Necesitas desarrollar el personaje y tienes que convertirlo en una fiesta, tienes que llevarlo al punto en que la gente lo vea en un bar. Quiero decir que ahora la gente verá fútbol aquí. Se levantan temprano por la mañana, van a bares y beben cerveza”.

Rossomondo no está de acuerdo y cita el éxito de la Fórmula 1 y del fútbol europeo en Estados Unidos como evidencia que lo respalda.

“Existe un vínculo cultural con los deportes globales en Estados Unidos. Miro cómo le ha ido a la Premier League, miro cómo le ha ido a la Fórmula 1, y eso es algo muy importante, por lo que somos globales, y eso es algo genial”, dijo Rossomondo a CNN.

“La gente dice: ‘Tus muchachos no hablan inglés’, pero está bien, quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a Lionel Messi hacer una entrevista en inglés? No lo has hecho. Entonces creo que eso es parte de la oportunidad en Estados Unidos”.

Sands dice que el deporte necesita encontrar un nuevo Valentino Rossi, el carismático italiano que finalmente se retiró del deporte en 2021.

“¿Qué aportó Rossi al deporte? ¿Y por qué fue tan fantástico y por qué ayudó a MotoGP a crecer como creció? Es como si la gente se preocupara por él, era agradable, divertido, celebraba, le daba a la gente razones visuales para agradarle”.

Conseguir un punto de apoyo

El tres veces campeón del mundo de MotoGP, Wayne Rainey, ahora dirige la serie MotoAmerica, que nutre el talento de las pistas de motos estadounidenses, así como el Rey de los Baggers. Dice que el deporte siempre ha estado fuera del radar en Estados Unidos.

“Cuando fui campeón mundial, mis vecinos no sabían lo que hacía, pero me iba a España y no podía salir de casa porque todo el mundo sabía lo que hacía”, dijo el hombre, de 63 años, a CNN Sport. "Estados Unidos tiene 4.828 km de ancho y tenemos todos estos estados diferentes, por lo que es difícil afianzarse aquí".

“Cuando presentamos King of the Baggers hace cuatro años, la gente dijo: '¿Qué estás haciendo, Wayne? Pensé que estaban tratando de criar futuras estrellas de GP”, añadió Rainey.

“Pero ¿se trata de entretenimiento, verdad? Necesitamos entretenimiento, y ahora Baggers está aquí en MotoGP, estrictamente para ayudar a generar público, generar emoción y, al final, se trata de entretenimiento”.

Intensidad

Caminando por el paddock de COTA el jueves estaban Natalie Cárdenas, su esposo, Christopher, y sus hijos Silas y Jack.

"Hemos estado en todas las carreras en Austin desde que abrió", sonrió Natalie mientras describía su pasión por MotoGP. "Los corredores, la intensidad de las motos, simplemente andar por la pista, a nuestros hijos les encanta".

“Veo un poco de Fórmula 1”, dijo Christopher a CNN, “pero MotoGP es mi deporte principal, eso es lo que realmente amo, y para mí son las carreras en sí, así que no solo los pilotos, las motos y los diseños.

"Solo llega a Estados Unidos una vez al año, por lo que poder experimentarlo en persona es increíble".

En la pista, el gran premio del domingo difícilmente podría haber supuesto un final de fin de semana más convincente.

Después de que Marc Márquez se estrellara dramáticamente después de tomar brevemente la delantera con su Gresini Ducati, Maverick Viñales recuperó su Aprilia de un comienzo desastroso que lo dejó en el puesto 11 para reclamar una victoria imperiosa, por delante de la máquina GasGas, del novato sensación Pedro Acosta, y un resurgido Enea Bastianini, en su Ducati de fábrica.

Héroe con capa

La victoria significó que el español fuera el primero en la era MotoGP en lograr una victoria en un GP para tres fabricantes diferentes y lo celebró con estilo.

Con Viñales luciendo un casco adornado con el logo de Batman, su equipo lo recibió al final con máscaras de Caped Crusader, y el piloto se puso su propia capa y máscara para una ceremonia de podio explosiva.

La sensación tanto entre el paddock como entre los aficionados es que una vez que la gente pruebe realmente los atractivos ingredientes de MotoGP querrán más. Liberty Media había traído una delegación de 11 personas a COTA, y es difícil imaginar que se hubieran ido sin un impulso.

Sands evangeliza sobre las materias primas del deporte: “Tenemos que sacar a los pilotos y presentarles a la gente y explicarles por qué deberían preocuparse por ellos y luego por qué el deporte es tan áspero y retorcido.

“Es hermoso verlo, es increíblemente profundo intelectualmente, las razones por las que las motos funcionan como funcionan y por qué no. Es mucho más técnico que cualquier deporte de motor, ¿verdad? Y también es mucho más visible que los autos de F1, porque tienes el estilo del piloto, tiene todos los ingredientes para algo que es increíblemente interesante”. (CNÑ)