–En principio me gustaría conocer, de acuerdo al rol que ocupa actualmente en la Legislatura bonaerense, cómo impactan las políticas de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

Lo que estamos viendo, desd el inicio de la gestión del presidente Milei y las medidas que ha tomado, no solamente con el país, sino en la provincia, es un ahogo financiero voraz, no solamente contra un espacio político ni contra un gobernador, sino contra millones de bonaerenses que se ven afectados por una política de asfixia en lo económico que no le permite a la provincia desarrollarse como sus votantes y millones de bonaerenses eligieron en octubre de 2023.

Eso quiere decir que muchas propuestas que el gobernador planteó y que nuestro espacio planteó en la campaña, y tuvimos una victoria aplastante con más de veinte puntos de distancia, con todo el peronismo organizado a través de los intendentes y del candidato Axel Kicillof, hoy no pueden ponerse en marcha por el ahogo financiero, por la quita de la coparticipación, por la derogación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y por un montón de convenios que han sido derogados por el gobierno nacional, que no solamente con la provincia de Buenos Aires sino con el resto de las provincias argentinas genera el caos, una autonomía inviable, sin obra pública, sin servicios, sin una campaña sanitaria (como ahora estamos atravesando con el dengue), sin una propuesta viable para educación y para salud, y el desfinanciamiento total y el desguace del Estado nacional, que sin duda afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy fuerte no solamente por los millones de habitantes, sino por el sector productivo, que es el que le otorga gran parte de la productividad a nuestro país.

Entonces, estamos en una situación muy complicada. Si bien el gobernador sigue construyendo en línea a lo que se planteó como campaña (y acá en Escobar, de donde soy, lo hemos visto recientemente con la inauguración de un centro de salud, una sala de jardín infantes, la ampliación de la ruta 26 y algunas propuestas que ya se venían trabajando), está muy difícil sostener, sin un Estado nacional que les otorgue fondos a las provincias para que puedan desarrollarse. Y eso no afecta al gobernador, sino que afecta a millones de bonaerenses que se ven afectados por estas propuestas.

–Un intendente me decía que mucha gente se empieza a acercar al municipio buscando justamente esto: presencia estatal. ¿En Escobar notan lo mismo, diputado?

Sí, la primera ventanilla a la cual se acerca el vecino, la vecina, cuando tiene algún problema, cuando está enojado, cuando alguna situación no sucede o también para agradecer (porque sucede mucho también eso), obviamente es el municipio, es el intendente. Y acá en Escobar tenemos un intendente que se puso al hombro esta situación, saliendo a buscar los recursos como hizo siempre en sus otras dos gestiones, iniciando una tercera gestión con un clima muy complejo desde lo económico pero con una voluntad de trabajo y una propuesta en su equipo de gestión, que sigue trabajando todos los días para poder contener esta situación social y económica en diversas medidas.

En lo económico, generando un mercado comunitario, las ferias itinerantes de economía social y popular en los diferentes barrios, para que el vecino pueda acceder a un precio más económico de productos de la canasta básica. Nosotros ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero tener el Estado en la calle, con los servicios, con vacunación en el esquema salud, con zoonosis... Sabemos dónde está el costo alto, que muchas veces se le complica al vecino, y más en estos tiempos; entonces, se fue desarrollando mucho.

Obviamente, el sistema de salud de Escobar es impecable. Nosotros tenemos muchas unidades de diagnóstico precoz en diferentes localidades; se vio mucho en el último tiempo que las personas que no pueden pagar sus prepagas terminan yendo a atenderse a los centros de salud del municipio, que también tiene la Provincia, pero principalmente las UDP, que son las que tenemos nosotros, porque la atención es excelente, porque te atendemos siempre, porque el personal es muy bueno, y porque ahí tenemos un sistema de salud muy activo en el cual el intendente desarrolló uno de los pilares fundamentales de su gestión.

En lo educativo, lo mismo: tenemos un polo de educación superior, tenemos el colegio preuniversitario Ramón Cereijo, estamos construyendo una escuela primaria en Maquinista Savio.

Lo que sí creemos que hay que discutir, y que tenemos que discutir con nuestros vecinos y nuestras vecinas, es hacia dónde quieren que los recursos sean destinados. Porque una parte de nuestra población eligió un proyecto que desguaza y privatiza el Estado y demoniza al Estado y a sus trabajadores. Por ende, creo que la discusión que tenemos que darnos en la próxima gestión es no dejar de hacer lo que hacemos, no dejar de ponerle el cuerpo, no dejar de estar en la calle, porque somos una gestión de puertas abiertas y siempre vamos a tratar de resolver los puntos de conflicto, y debatir con los vecinos y con las vecinas hacia dónde quieren que vaya el rol del Estado con respecto a la redistribución de los recursos.

–En este contexto tan delicado en lo económico, pero también en lo social, ¿cuál es el desafío del bloque de UxP en la Cámara baja?

Nosotros estamos trabajando mucho en contener la gestión provincial, en ayudar a la gestión provincial del gobernador. Es un bloque heterogéneo, donde hay muchas fuerzas políticas, pero somos un bloque en unidad de concepción. Estamos en la antinomia de este gobierno nacional. Entonces vamos, por una cuestión de nuestro proyecto político, a respaldar la gestión del gobernador Axel Kicillof, como respaldamos las gestiones de nuestros intendentes en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, ayudando a que generen herramientas para poder dar la respuesta a los bonaerenses en todos los ámbitos.

Votamos la emergencia económica a fin de año; ayer votamos un proyecto de prórroga y de emergencia económica para las fábricas recuperadas. Me parece que tiene que ver con hacernos carne de lo que votó nuestro pueblo en la provincia de Buenos Aires y seguir avanzando hacia nuestro proyecto, que es un Estado activo, un Estado productivo, un Estado trabajador que representa a sus trabajadores, que representa a los sectores más postergados, que representa a los sectores más vulnerables, pero que también representa a los sectores productivos que están siendo atacados por un modelo económico que ya lo hemos vivido en la Argentina y que sabemos que no funciona.

Por ende, nuestro trabajo como diputados no solamente es interpretar las demandas de nuestros territorios, de nuestras localidades, de nuestros partidos, sino también ayudar a garantizar que el gobierno provincial tenga las herramientas necesarias para poder seguir transformando la provincia de Buenos Aires y no tener tanto desgaste con el gobierno nacional, que lo que viene haciendo es avasallar los derechos y las conquistas sociales.

–¿Cómo está en general el PJ hoy en la provincia?

Yo creo que se está discutiendo dentro del peronismo, a nivel provincial y a nivel nacional, que está bien que se haga ahora y me parece sano, hacia dónde queremos llevar a nuestro partido en esta etapa, con este gobierno.

Al menos en Escobar, estamos trabajando mucho en abrir el Partido Justicialista. Lo estamos haciendo en reuniones en centros de jubilados, en sociedades de fomento; abrimos el partido todos los días. Estamos organizando un montón de encuentros, de actividades con diferentes compañeros y compañeras, para revitalizarlo y volver a contagiar un poco esa épica y esas ganas que siempre tuvo el peronismo, que es transformador. Volver a entusiasmarnos con generar un programa de gobierno, con estar cerca de la gente, interpretando y escuchando también las cosas que hay que mejorar y que corregir.

En la provincia de Buenos Aires tuvimos una gran elección, lo que también se dio porque el PJ de la provincia y los partidos locales pusieron todo para que Axel sea gobernador y para que Sergio Massa sea presidente. No se nos dio la presidencia; no obstante, creo que tenemos que reorganizarnos para encontrar una síntesis, y que la unidad tiene que ser en pos de volver a proponerle a nuestro pueblo, de volver a proponerles a los peronistas, de volver a proponerles a los sectores productivos, a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores, un partido que sea disruptivo, que sea rebelde y que plantee lo que el peronismo siempre plantea, que la redistribución del ingreso, y que podamos tener un proyecto de gobierno que respalde a las mayorías, como siempre hizo el peronismo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Así que estamos en esa etapa. Con algunas rispideces en algunos sectores, algunos diciendo lo que creen que está sucediendo o lo que deberíamos hacer. Pero yo confío plenamente en la conducción de Cristina (Fernández), confío plenamente en la conducción de Ariel (Sujarchuk) acá en Escobar, y creo que el peronismo va a encontrar su cauce, se va a ordenar, y vamos a poder tener un espacio competitivo para el año que viene.

Igual te digo: no hay que pensar en el 2025 ni en el 2027. Hay que pensar en cómo ahora estamos interpretando a nuestro pueblo y acompañando a los sindicatos, a los trabajadores, a los sectores populares, a los universitarios (ahora tenemos la marcha el martes). Tenemos que acompañar, interpretar, escuchar, y a partir de ahí construir una alternativa superadora con nuestra esencia, con nuestra identidad, para que el peronismo vuelva a representar a la mayoría de los argentinos y las argentinas.

–¿Imagina masivo el próximo paro nacional convocado por la CGT?

Sí. Yo creo que sí. Creo que el martes va a ser una muestra muy importante de fortaleza política, y el 9 de mayo va a ser una gran movilización. Porque no se puede avanzar contra todos los derechos conquistados, porque no se puede avanzar contra el bolsillo de los trabajadores, contra el bolsillo de sectores populares.

Me parece que hay que ir a discutir y estar en la calle planteando qué es lo que no queremos. Y ya que no hay tantas mesas de diálogo con los sindicatos, con los gremios, con la cantidad de despidos que hubo, nosotros tenemos que apoyar a la CGT, a la CTA, y acompañar estas marchas que son tan importantes para el grueso del pueblo trabajador de la patria.