Galmarini: “Las universidades permiten a la gente aprender a pensar”

La ex presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, se refirió al tema de las universidades públicas y salió al cruce la de idea del gobierno de Milei de cerrarlas. “Las universidades públicas son sumamente importantes. La Universidad de Buenos Aires (UBA) está entre las primeras del mundo y son productivas”, afirmó.

Malena Galmarini alzó la bandera en defensa de las universidades públicas. “Yo fui a la escuela pública, a la universidad pública, después terminé en una universidad privada por cuestiones más personales y familiares. Y nunca, ni en la primaria ni en el secundario, nunca me adoctrinaron con Juan Domingo Perón y Eva Perón. Si hay algo que hacen las universidades es permitirle a la gente aprender a pensar, sobre todo a los más pobres, esos que no llegan supuestamente”, sentenció.

Además se refirió a Maria Eugenia Vidal: “Me encanta verla enojada con la educación. En sus cuatro años de gobernadora, de haber cerrado 66 escuelas, haber intentado cerrar las escuelas de las islas, que no son solamente escuelas, que son los centros comunitarios. Me encanta que ponga una fundación, pero que no defienda la universidad pública.“ Y agregó: “Las universidades públicas son sumamente importantes. La UBA está entre las primeras del mundo, son productivas. Si hay algo que hace la derecha, la ultraderecha, sobre todo estas últimas ultraderechas del mundo, son dos cosas, asfixiar financieramente y deslegitimar. Hacen eso con la política, eso no solo con la universidad, sino con los docentes, los rectores”.

La exfuncionaria no pasó por alto el aumento abultado que los senadores se autoadjudicaron. “La vicepresidenta dice abiertamente Yo no puedo hacer nada. Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner lo hicieron. Y Cristina Fernández de Kirchner tenía exactamente las mismas posibilidades que tiene hoy (Victoria) Villarruel. Lo raro es que no pueden aumentarse los diputados, no pueden aumentarse los senadores, pero sí se puede aumentar el vocero presidencial, la secretaria, que además es la hermana del Presidente“, añadió.

También Galmarini se refirió al actual ministro de Turismo, Daniel Scioli: “Hablan de ‘casta’ y esta Scioli, que laburó con (Carlos) Menem, después con (Eduardo) Duhalde, después con (Néstor) Kirchner. Con el único que no laburó fue con (Fernando) De la Rúa porque no tuvo tiempo”.

Malena Galmarini, por último, cruzó vía red social X al ex funcionario menemista Juan Bautista “Tata” Yofre, quien criticó a la UBA alegando que no era auditada. La ex presidenta de AySA respondió que las universidades “son auditadas por la AGN como dice la Constitución” y cerró el posteo expresando: “Esto sigue hasta que dejen de romper todo”.