“No vinimos a encabezar, sino a acompañar”, dijo Malena Galmarini

La dirigente peronista Malena Galmarini, ex presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), estuvo presente junto a Sergio Massa, acompañando a sus hijos, en la jornada de lucha en defensa de las universidades públicas.

La referente del Frente Renovador, rodeada de jóvenes, realizó declaraciones a los medios: “Nosotros lo dijimos y no alcanzó. Creo que es mucho más importante que el pueblo este expresándose. No vinimos a encabezar ninguna marcha, ningún acto, vinimos a acompañar a la gente que siente que este no es el camino que votaron, que no es lo que ellos quieren, que (Javier) Milei les mintió, que les dijo que iba hacer el ajuste sobre la casta y lo está haciendo sobre el pueblo”, dijo.

Sobre una candidatura de Sergio Massa (su esposo), Galmarini dijo: “Me parece que hoy, con la crisis que estamos viviendo, con la gente en la calle, con los que se están empezando a dar cuenta de que eso que votaron no es lo que está sucediendo, nosotros hoy tenemos que acompañar, y no hablando en términos electorales. Yo creo que Sergio sí es, de nuestra generación, el más preparado, no solo preparado técnica y académicamente sino preparado en combate, por lo tanto para mí es importante que él esté haciendo esta reflexión, este aprendizaje, charlando con los gobernadores, los intendentes, los referentes de la CGT y de todas las centrales obreras, con los movimientos sociales, porque de la única manera que salimos es con los adultos trabajando y los chicos estudiando. Tengo un dejo de tristeza de por qué se hace esta marcha, pero la alegría de saber que los argentinos y argentinas nunca nos resignamos”, explicó.