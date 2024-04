Además de ser diputada provincial (integra el bloque UCR-GEN en la Legislatura bonaerense), Nazarena Mesías tiene un rol clave a nivel político, ya que es la armadora de la estructura territorial de Facundo Manes. Abogada, oriunda de Lanús, preside la comisión de Asuntos del Conurbano en la Cámara baja.

–El bloque UCR-GEN presentó en la Legislatura un proyecto de ley de reforma integral del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El mismo propone la democratización del Instituto, revirtiendo el modelo impuesto por el golpe cívico-militar de (Juan Carlos) Onganía, y busca también garantizar que el organismo disponga de los aportes sin la discrecionalidad del Ejecutivo. Cuénteme, por favor, cómo nació esta iniciativa.

Nosotros, desde el bloque, hemos presentado una reforma integral del IOMA, que a grandes rasgos podemos plantear en cuatro ejes. Un primer eje: estamos solicitando que los recursos sean manejados por el Instituto, directamente, y no por el gobierno de turno. En un segundo punto, estamos solicitando que los medicamentos sean actualizados por un porcentaje que vaya con la inflación. Como tercer eje, queremos hablar de transparencia a través de una auditoría permanente. Y como un cuarto objetivo, estamos planteando la elección directa del directorio a través de sus afiliados.

Básicamente, la iniciativa nace de la necesidad en materia sanitaria que están teniendo los bonaerenses, y de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no les da ninguna solución. Esto tiene que ver con la demora en otorgar el medicamento, la demora en autorizar alguna operación que tenga que ser de manera inmediata y que el Instituto no está pudiendo cubrir. Todo ese porcentaje de la población se traslada al hospital público. Y ahí es donde empiezan a colapsar los sistemas sanitarios de los municipios, sin tener respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

–¿Qué es lo que más le preocupa al bloque de la situación actual del IOMA?

En realidad nos preocupa toda la situación general de IOMA. Nos preocupa, en primer lugar, que los afiliados no estén recibiendo la contraprestación que se merecen. Como segunda cuestión, nos preocupa el no saber o la falta de transparencia que hay sobre los fondos de los afiliados, que no sabemos si van al Instituto o a dónde es que van. Y por supuesto que nos preocupa el colapso que estarían sufriendo los municipios frente a la no respuesta de la demanda que hay en materia sanitaria de los afiliados del Instituto.

Así que te diría que es una cuestión integral la que nos preocupa, que nos ha llevado a hacer una presentación la semana pasada de una reforma integral del Instituto, y a su vez alcanzarle al gobernador una posible solución frente a este problema, que hasta el día de hoy no ha puesto en agenda.

–En esta línea, algunos legisladores radicales instaron al gobierno bonaerense a mejorar el sistema de salud. ¿En qué otras áreas nota que la gestión de Axel Kicillof debería mejorar y tomar nota de los reclamos?

Más allá de la cuestión particular del IOMA, lo que podemos confirmar es que no sabemos cuál es el plan que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires en materia sanitaria, en materia educativa y mucho menos en materia de seguridad.

Respecto a la cuestión sanitaria, vemos diariamente la lamentable situación edilicia que sufren los hospitales; eso, sumado a la falta de rumbo económico no resuelto todavía del gobierno nacional, que hace que los profesionales de la salud, en vez de querer quedarse en la Argentina, tiendan a irse. Ni hablar de la falta de insumos y del colapso que se produce frente a determinadas etapas que se dan en el sistema de salud. Por ejemplo, lo vimos con el tema del dengue; seguramente lo veamos con la influenza.

Frente a todos estos problemas, lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no nos dice es cuál es el plan o cuál es la estrategia para no seguir aportándoles a los bonaerenses un estado de incertidumbre, sino darles seguridad de que saben manejar la cuestión sanitaria.

En cuanto a la cuestión educativa, tampoco vemos cuál es la estrategia, cuáles son las ganas del gobierno de la provincia de Buenos Aires en plantear una reforma integral de la educación. Sí hemos visto, y coincidimos en que la educación es el punto de unión de todos los argentinos. Lo vivimos la semana pasada en la marcha. Pero la realidad es que hoy nuestros hijos siguen estudiando con el mismo plan de estudios con el que estudiábamos nosotros, y hasta me arriesgaría a decir que sus abuelos. En un mundo en donde la ciencia, la tecnología, el desarrollo son ya moneda corriente, y son las herramientas que tienen que tener nuestros hijos para el futuro, la realidad es que, más allá de la cuestión edilicia, que también es lamentable en los colegios de la provincia de Buenos Aires, no vemos que quieran aggiornar ese plan de estudios para la Argentina del siglo que viene.

En materia de seguridad en la provincia, nosotros, desde que arrancamos la gestión, hemos presentado más de quince proyectos sobre la materia. Hemos presentado propuestas de distintos planes al gobernador, pero lamentablemente, hasta el día de hoy, ninguno fue tratado ni siquiera en la comisión, por lo que podemos afirmar que hoy la seguridad de la provincia no es una prioridad para el gobernador Axel Kicillof.

–Tiempo atrás usted señaló que era momento de que el radicalismo tuviera un proyecto con identidad propia; que saliera, de alguna manera, del paraguas del PRO. ¿Hoy nota que eso ha cambiado, que la UCR está construyendo su propio camino?

Sí. Yo creo que los extremos no les han dado la solución a los problemas de la Argentina. Creo que la Argentina tiene que encontrar una alternativa moderada. Y en ese sentido es fundamental que el radicalismo vuelva a recuperar su identidad.

Hoy tenemos un radicalismo, tanto a nivel nacional como provincial, que no está llegando a la gente, porque en realidad no la estamos interpretando. Creo que tiene que ver con una cuestión, te diría, generacional, pero no por una cuestión de edad sino por una cuestión de pensamiento. Necesitamos renovar ideas, necesitamos empezar a construir un radicalismo joven que pueda aportar una mirada distinta para la Argentina y para la provincia que viene. Necesitamos empezar a hablar de conocimiento, de crecimiento, de ciencia, de desarrollo. Y para eso hay que poner el foco en la educación.

–Por último, a nivel nacional, me gustaría conocer qué balance hace de la gestión de Javier Milei en la presidencia.

Mirá, más que de la gestión, tendríamos que hacer un balance del relato que tiene el gobierno nacional, ¿no? Venían a cambiarle la vida a la Argentina, a terminar con un sistema con el que no terminaron, y los únicos que pagaron el plato fueron los trabajadores, los jubilados, los médicos, los docentes, la clase media argentina en general. Y hasta ahora te diría que vino a empeorarles la vida a los argentinos más que a traer alguna solución.

Vivimos del relato y de la promesa a futuro, que todavía está muy lejos. Entonces, me parece que seguir asfixiando a la Argentina, después del periodo en que nos dejó el kirchnerismo, sigue siendo parte del relato. Desde el otro extremo, pero parte del relato al fin.