Momentos después de que el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica informó este lunes que le fue detectado un tumor en el esófago, las expresiones de apoyo de dirigentes y exdirigentes políticos de América Latina comenzaron a llegar.

Una de las primeras fue de Evo Morales, expresidente de Bolivia, quien desde su cuenta de X, antes Twitter, envió un abrazo al exmandatario.

“Estoy seguro que logrará vencer esta nueva batalla contra la enfermedad. Respetamos su larga trayectoria política y sus aportes a la integración latinoamericana. Espero que pronto podamos encontrarnos para conversar sobre el rumbo de nuestra Patria Grande”, escribió.

El actual presidente del país, Luis Arce, mandó sus propias muestras de respaldo para Mujica.

“Toda nuestra solidaridad y fuerza revolucionaria a nuestro hermano Pepe Mujica, un gran líder de la #PatriaGrande. Conocemos de esta dura enfermedad y hacemos votos para que, más pronto que tarde, salga airoso de esta nueva batalla. Nuestra admiración, respeto y deseos de una pronta recuperación para que muy pronto vuelva a la lucha por una América con más justicia social para nuestros pueblos. ¡#FuerzaPepe!”, dijo el mandatario boliviano en X.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó su respaldo al exmandatario de Uruguay, de 88 años.

“Esta noticia duele mucho. Que se recupere pronto y bien. Un abrazo grande”, publicó en X.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió en la misma red social una foto suya al lado de Mujica —los dos a bordo del emblemático Volkswagen sedán azul del uruguayo—, acompañada de otro mensaje de apoyo.

“Al hermano Mujica, mi admiración y solidaridad. Ustedes son un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre hemos estado juntos en los buenos y en los malos momentos. Mucho cariño y fuerza, de parte mía y de Janja, para ti y para Lucía”, añadió al referirse a su esposa, Janja Lula da Silva, y a la esposa de Mujica, Lucía Topolansky.

La cadena de expresiones de apoyo continuó con mensajes de Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y de Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

“Querido Pepe, en la vida has librado muchas batallas, porque has entendido que la mejor forma de gastar la vida es donándola. Donándola a las causas justas, a tu gente y a todo aquello en lo que has creído. Por eso eres inspiración para muchos. La batalla que te toca ahora no es fácil. Te acompañamos y quedamos cercanos”, escribió Arévalo en X.

Correa, por su parte, señaló: “¡Ánimo, Pepe querido!”.

Mujica —quien el 20 de mayo cumplirá 89 años— gobernó Uruguay de 2010 a 2015. Este lunes, durante la conferencia de prensa donde informó sobre su estado de salud, expuso que la atención del tumor se complica porque padece “una enfermedad inmunológica” que dificulta que reciba cirugía o quimioterapia.

El expresidente aseguró que su objetivo es “seguir militando, mientras pueda”. Además, dijo a las generaciones jóvenes que “la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces” y se declaró satisfecho con lo alcanzado en su carrera.

“Por lo demás, estoy agradecido y en fin, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, dijo, una declaración que provocó aplausos y un grito: “¡Vamos, Pepe!”. (CNÑ)