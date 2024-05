Entrevista GLP. Guillermo Britos: “Necesitamos estabilidad, pero no a cualquier precio”

–Guillermo, en un momento se lo mencionó como candidato de (Javier) Milei. Me pregunto si se encuentra decepcionado, si le hubiese gustado estar acompañando este proyecto...

Mirá, yo no le echo la culpa de todo lo que pasa a Milei. Este país viene de muchos años de fracasos. Fracasó el último gobierno de Cristina (Fernández), fracasó el gobierno de (Mauricio) Macri, fracasó el gobierno de Alberto Fernández. O sea que a un presidente que hace cuatro meses que está no se le puede echar la culpa de todo.

Ahora bien, yo dije que no. Vi algunas cosas que no veía lógicas en el armado provincial. La prueba está en que no ganó ningún intendente del espacio y no hay ningún gobernador del espacio. Entonces, claramente el armado no era el mejor. Si bien la figura de Milei era fuerte y quedó denotado con la respuesta de la gente, el armado que estaba haciendo en ese momento el actual senador (Carlos) Kikuchi, que creo que ya no pertenece más al espacio, era para que en la provincia fracasara y así ocurrió. Era imposible desde el lugar de gobernador llegar a un buen resultado, porque no había en los municipios dirigentes que tuvieran peso. Y si vos vas a una elección provincial sin ningún intendente que gane, sin ningún candidato a intendente que pueda sacar 30 puntos en un municipio, es imposible que tengas éxito. Además, con la desventaja de que el voto del espacio de Milei y el voto del PRO en la provincia era prácticamente el mismo, entonces se iban a compartir votos con el candidato que ganara, pero en ese momento no se sabía todavía si iba a ser (Diego) Santilli o (Néstor) Grindetti en el PRO. Y la verdad que no fue una propuesta que tuve en cuenta para aceptar por estos motivos.

Fijate que de los once diputados provinciales que ingresaron con Milei, nueve están en otro bloque. Y yo lo veía ya desde el armado.

–¿Por qué pasa esto, Guillermo? ¿Es una cuestión de convicción o es una cuestión del procedimiento, los cómos...?

Yo creo que fue un mal armado que realizó en ese momento quien era responsable de ese tema, que era Carlos Kikuchi. Evidentemente, si vos ponés once y de los once te quedan dos, es porque evidentemente no tuviste en cuenta cuando armaste la lista la lealtad, o lo hiciste a propósito. Son dos temas que los tendrá que dilucidar Milei, no yo. Pero bueno, está claro que hoy ni siquiera está el armador en el espacio de Milei. Y yo no me quería prestar a ese juego, a ser la cara visible de un espacio provincial donde a los dos días de la elección ya cada uno agarrara para su lado.

Yo creo que cuando uno va a un espacio tiene que estar convencido de permanecer, de pertenecer a ese espacio y de permanecer después de la elección. A mí me tocó con (Sergio) Massa y me tocó en su momento cuando fui diputado de (Francisco) de Narváez. Muchos diputados lo dejaron a Narváez; el diputado (Mauricio) D’Alessandro y yo seguimos hasta el último día en el bloque de Unión Celeste y Blanco, porque habíamos entrado por ese bloque y porque considerábamos que así tenía que ser. Y después, cuando me tocó ir con Massa, hasta que Massa decidió irse con el kirchnerismo, yo lo acompañé, puse la cara, perdí la elección del ’17 por seguirlo a Sergio, y así tenía que ser, porque él me había dado un lugar y me había dado la lista en el 2015 para ser intendente. Y en este caso no era lo que iba a ocurrir. Bueno, está claro que no ocurrió.

–Guillermo, estamos hablando de armado. ¿Cómo ve el trabajo sobre la economía nacional?

Complicada. Bueno, está claro que las tarifas están haciendo estragos en nuestras ciudades. Todos los días yo recibo acá a gente que viene y dice: “Me llegaron 120.000 pesos de luz y no lo puedo pagar”. Esto viene más complejo ahora que empieza el gas: ya Camuzzi anunció que va a haber un aumento del 240, 250%, y el gas lo empezamos a usar ahora, cuando empieza el frío, entonces va a ser un invierno complicadísimo. ¿Por qué? Porque no hay forma de alcanzar con los aumentos de sueldo y con los ingresos lo que va a ser el gasto. Si vos tenés un comercio que vende menos porque hay recesión y que tiene mucho más gasto fijo, va a ser complicadísimo.

Si bien todos esperamos, la verdad que yo lo espero y lo digo de corazón, que mejore la inflación, que baje, que se estabilice, porque con este nivel de inflación no hay ninguna posibilidad de que se tenga éxito, de que se pueda realizar una obra. Porque vos empezás una obra y a los dos meses ya el contrato que firmaste a la empresa no le sirve. Entonces, o lo redeterminás o te abandona la obra.

Necesitamos estabilidad; ahora, tampoco estabilidad a cualquier precio. Estabilidad sin que los municipios cobremos lo que tenemos que cobrar, sin que las provincias reciban lo que tienen que recibir, no. La estabilidad hay que lograrla. Seguramente no va a ser mágico ni va a ser rápido, pero me parece a mí que las formas están equivocadas. Sin ser un gran entendido de la economía, me parece, por lo que uno ve y por lo que presiente.

Yo tengo empleados acá que ganan 250.000 pesos por mes. ¿Qué hace un empleado con 8000 pesos por día? Nada. Si bien ahora aparentemente se han detenido los aumentos, en este último tiempo han aumentado a un nivel elevadísimo incluso. Hay precios que están bajando porque los habían puesto un valor del dólar de 1800 o 2000 pesos. Esperemos que eso se estabilice; ojalá. Pero la verdad que lo que viene en estos próximos meses parecería difícil.