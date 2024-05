–Le ha tocado asumir en un contexto social, económico y político complejo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, con cambio de color político en la presidencia de la Nación. ¿Cuáles son los desafíos de esta nueva etapa que está encarando en la provincia?

Bueno, con muchas ganas, con muchas fuerzas. Obviamente, como decías, con un panorama un poquito complicado en la provincia de Buenos Aires, pero con la expectativa, desde nuestro bloque, de trabajar y seguir colaborando para llevarles las soluciones a los vecinos de la provincia.

–¿Cuáles son aquellas soluciones que necesitan con urgencia los bonaerenses?

El tema seguridad nos preocupa. La inseguridad en la provincia es un tema que ha escalado muchísimo en los últimos tiempos. Yo soy de la ciudad de La Plata; en la ciudad vemos hechos delictivos todos los días. Estamos convencidos de que la seguridad de la provincia necesita una reestructuración y necesita el trabajo de todos.

La salud de la provincia tiene sus problemas complejos. IOMA, para empezar. En La Plata tenemos tanto empleo público y mucho IOMA voluntario, o sea que quizás lo vemos más a diario; pero tenemos claro que IOMA, como está funcionando hoy, a los afiliados no les resuelve los problemas.

Después vemos que el gobernador ha enviado cuatro proyectos de ley con respecto a la salud. Uno es la creación de una empresa de emergencias; otro es la creación, también, de una empresa farmacéutica, ambas con mayoría estatal. Luego ha enviado la creación de una universidad de salud, y la otra es un centro de sistemas de salud, que tiene que ver con las historias clínicas y la parte más técnica. Nosotros desde desde el bloque ya hemos adelantado nuestra posición: no vamos a acompañar ninguna de estas propuestas. Es algo que nuestro bloque, con el bloque de diputados, con los intendentes del PRO, hemos debatido. Nosotros venimos diciéndole al gobernador que no es momento de seguir creando estructuras.

–Claro, ustedes desde el bloque denominan la posible creación de estas cuatro instituciones como “superestructuras” en la provincia, en un momento económico delicado.

En primer lugar es eso: seguir creando estructuras, cuando hemos escuchado al ministro de Economía, hace poco tiempo, que nos decía que no saben cómo van a pagar sueldos los próximos meses, que es difícil el tema de las paritarias, que este supuesto recorte que han tenido del gobierno nacional, con este punto y medio que en su momento por decreto Alberto Fernández le transfirió a la administración de (Axel) Kicillof y que ahora la administración de (Javier) Milei, obviamente, dispuso que no siga llegando a la provincia. Entonces, por un lado vemos y nos dicen que obviamente se han frenado las obras públicas: las de Nación, y en las de Provincia también sabemos que hay inconvenientes; y, por otro lado, envían cuatro proyectos para crear cuatro superestructuras.

Pero, más allá de eso, son cuatro superestructuras que entendemos y vemos que hoy no son necesarias. Hasta el año 2015, las emergencias en la provincia de Buenos Aires las manejaba el Ministerio de Salud de la provincia. Con la llegada de la gobernadora (María Eugenia) Vidal se crea en la provincia de Buenos Aires el SAME. Y ese SAME se empieza a implementar en 119 municipios, que fueron los que firmaron convenio. La Plata es uno de

ellos. Yo te puedo hablar de La Plata, que es donde donde estuve hasta diciembre. A partir del 2016, la ciudad de La Plata pasó de tener una ambulancia para toda la ciudad a tener veinte ambulancias y ocho bases operativas con más de 200 empleados, de los que la Provincia en los primeros años se hizo cargo en su totalidad y después, como establecía el convenio, se fue haciendo cargo el municipio. Eso es lo que nosotros dejamos en diciembre del 2023. Y la verdad que funcionaba muy bien. No hay necesidad de crear una empresa de emergencias de la provincia, porque los SAMEs que manejan los municipios los manejan bien.

El de la industria farmacéutica, o laboratorio de farmacéuticos: cuando el gobernador asumió, lo primero que dijeron fue que el laboratorio Tomás Perón, en el Instituto Biológico, que está acá también, en la ciudad de La Plata, estaba funcionando solo a un 8%, obviamente, con críticas a la gestión anterior de Vidal, y que ellos iban a revalorizar, iban a poner en marcha, y que iban a invertir 8000 millones de pesos en el laboratorio para producir 400 millones de medicamentos. No solamente no pasó esto, sino que durante los años 2021 y 2022 se intentó desmantelar, se desfinanció el laboratorio; tuvimos a los empleados haciendo marchas, manifestaciones. Y hoy envían un proyecto creando también una empresa del Estado de medicamentos, con mayoría estatal pero con participación privada, cuando, en realidad, tendríamos que revalorizar el laboratorio que tanto le ha dado a la provincia de Buenos Aires durante tantos años.

Entonces, claramente, ante esto, desde el bloque ya hemos adelantado que no vamos a acompañar estas medidas que pide el gobernador.

–¿Cómo analiza, desde su posición de senador, esta rivalidad que se da entre Axel Kicillof y Javier Milei? El otro día una senadora de la UCR me decía que ella notaba que Kicillof estaba en “modo presidencial”, más que de gobernador, en su intención de rivalizar constantemente con el Presidente. ¿Coincide en esto?

Sí, yo creo que en cierto modo se lo ve al gobernador como que está en campaña, que es una discusión de campaña. Es lógico y es loable que haya diferencias, que haya críticas, que no se pongan de acuerdo. Son dos gobiernos y dos propuestas diría casi antagónicas, o totalmente diferentes. Pero me parece que en cierto modo se lo ve al gobernador muchas veces como en campaña más que gobernando la provincia. Y en realidad, recién está arrancando su segundo periodo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Presentó recientemente un proyecto de tasa de capitalidad, un reclamo histórico de la ciudad de la Plata. ¿Nota que en esta oportunidad tiene posibilidad de salir adelante este proyecto? ¿Cómo analiza la situación y cuáles son los ejes centrales de la iniciativa?

Durante la campaña, cuando encabecé la lista de senadores de Juntos por el Cambio (JxC), yo dije que nosotros íbamos a seguir peleando por la tasa de capitalidad que le corresponde a la ciudad. Nosotros hemos hecho ese reclamo todos los años que estuvimos en el municipio junto a Julio Garro. De hecho, está judicializado el reclamo desde el 2014. Desde el 2014 hasta el 2022 nosotros hemos judicializado la deuda. Para evitar suspicacias o hipocresías, hicimos ese reclamo cuando la gobernadora era María Eugenia Vidal, que era de nuestro mismo color político; hicimos ese reclamo cuando gobernaba Axel Kicillof, y lo seguimos haciendo hoy, que no estamos en el municipio, porque entendemos y creemos que es una tasa que les corresponde a los platenses, más allá quién gobierne.

Por eso, yo siempre digo que necesitamos en esto el compromiso de los nueve legisladores platenses, los tres senadores, los seis diputados, más allá de a qué partido pertenezcan, porque la realidad es que, así como el gobernador fue a la Justicia por este punto y medio que había recibido por decreto y hoy, también por decreto, le sacaron a la Provincia, y que, más allá de si legalmente corresponde o no corresponde, yo soy un convencido de que el gobernador tiene que pelear por los fondos de los bonaerenses, bueno, los platenses tenemos que pelear por los fondos que le corresponden a la ciudad, más allá de quién gobierne. Esto es una deuda histórica; la ciudad de La Plata le da mucho a la provincia de Buenos Aires, y así y todo recibimos protestas, tenemos acá todos los ministerios, y esa tasa es una tasa histórica.

Hay un compromiso. En su momento, en gestiones anteriores, hubo algunos pagos parciales. O sea que hay un reconocimiento de la tasa. Hay, desde hace más de diez años, un decreto del entonces gobernador reconociendo la tasa. Por ende, nosotros insistimos. En el año 2020, también desde JxC, la presentaron en el Senado el senador Juan Pablo Allan con la senadora (Florencia) Barcia. Logramos que tenga media sanción en el Senado y después quedó trunco en Diputados.

Es una tasa que no es contra nadie. Es más, nosotros hoy presentamos la tasa de capitalidad y la ciudad de La Plata la gobierna el mismo color político que el gobernador. No es que esa tasa la vamos a administrar nosotros, como podía pasar el año pasado o el anteaño. O sea que nosotros seguimos insistiendo ohoy porque es una tasa que les corresponde a los platenses más allá de quién gobierne y quién la administre.

–Senador, lo llevo ahora al ámbito nacional. Teniendo en cuenta la media sanción de la Ley de Bases (estamos en el mes de mayo, dentro de pocos días se va a llevar adelante el famoso “Pacto de Mayo” convocado por el presidente de la Nación), ¿qué balance puede hacer de estos prácticamente cinco meses de gestión de Javier Milei?

Recién el martes fue la primera media sanción de una ley que pidió el Presidente. Yo soy muy respetuoso de las instituciones y yo creo que, como ha pasado con Alberto Fernández, como ha pasado con Mauricio Macri, como ha pasado con Cristina Fernández, con Néstor Kirchner, a quienes asumen hay que darles las herramientas para que pueda gobernar. Y, obviamente, después controlar para que esas herramientas se utilicen y se utilicen bien. Entonces, entiendo que la política debe generar estos consensos para darle al Presidente las herramientas.

La verdad es que estamos pasando por un momento difícil, un momento muy difícil de Argentina. Que no es de ahora. Porque hay que también entender esta situación: no es que hoy estamos mal y que en noviembre del año pasado estábamos bien. Esto es producto de muchos años y del último tiempo de una política económica mala, de una política social mala.

Lo que hay que hacer es trabajar lo más rápido posible para que esto no lo paguen los de más abajo, como siempre, ni los trabajadores. Obviamente, en toda situación tenemos que tratar de que lo pague la menor cantidad de gente posible.

Pero esto pasa en todos los gobiernos. En esto yo me solidarizo, porque si no, parece que, como estás en el bloque del PRO, tenés que decir que está todo bien o que está todo mal lo de la provincia. Y me parece que lo que hay que entender es que lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Yo siempre me solidarizo con los trabajadores despedidos, sean del gobierno que sean. Y ojalá no haya más trabajadores despedidos. Pero la verdad que no vi cuando, en febrero y en marzo del 2020, despidieron trabajadores del PAMI, despidieron trabajadores de Migraciones, despidieron trabajadores de ANSES, no vi a los que hoy gobiernan la provincia de Buenos Aires y gobernaban en ese momento el país solidarizarse con los trabajadores. O no veo al partido político que gobierna la provincia de Buenos Aires solidarizarse con los trabajadores municipales de La Plata. Que han despedido miles, pero parece que cuando los despide un color político está bien y cuando los despide otro color político está mal.

Despedir un trabajador siempre está mal. ¿Está claro? Digo, después podemos discutir si el Estado, si quien gobernaba en ese momento se pasó de los límites, si no cierran las cuentas. Ahora, está claro que siempre hay que buscar cerrar las cuentas con la gente adentro. También, quienes gobiernan en ese momento tienen que tener la cautela y la precaución de que, obviamente, las cuentas no se estiran, no son chicles. Pero la realidad es que a veces la hipocresía de la política hace mirar para un lado o hace mirar para el otro. Y cuando la política mete la cola, quizás las manifestaciones genuinas, como pasó el otro día con la marcha de la universidad, que yo estoy convencido de que fue una marcha genuina, de preocupación (más allá de que también tengo que creerle al gobierno nacional que había un acuerdo, que habían sido transferidas las partidas), desde ya que desde la universidad y de los alumnos fue genuina, pero cuando vos ves a la política, a los sindicalistas, tratando de sacar una foto, tratando de sacar un video, deja, para el ciudadano común, de ser una marcha genuina, para convertirse en algo de la política.

Me parece que la política, en todo su sentido, en todos sus partidos, en todos sus colores, tiene que estar a la altura de las circunstancias, del momento del país. Tiene que acompañar, tiene que discutir, tiene que consensuar. Pero la realidad es que este proceso que estamos pasando, duro, de estos cinco meses, no es solamente culpa de este gobierno que asumió en diciembre. Entonces, me parece que quienes estuvieron antes, y tienen gran responsabilidad de lo que está pasando, también tendrían que tener un poquito de sentido común, sentarse y buscar los consensos necesarios para sacar a la Argentina adelante.