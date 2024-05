–Intendente, participó este fin de semana del plenario que cerró el gobernador Axel Kicillof en Florencio Varela. ¿Qué análisis puede hacer de este encuentro?

La verdad que fue un gran encuentro. En primer lugar, el encuentro de la militancia, este debate de los diez puntos que después se dio a conocer, con las conclusiones, y al cierre de ese gran acto que se hizo el día sábado. Una alegría, porque creo que el peronismo está retornando a las fuentes. Volver al peronismo es lo más importante. Creo que, más allá de las conclusiones que se pueden hacer puntualmente del acto y demás, yo hago ese análisis, y creo que volver al peronismo es lo más importante que nos puede pasar en esta etapa tan difícil del país.

–¿Coincide con Axel Kicillof en que Javier Milei perpetró una de las mayores estafas electorales?

Sin duda alguna. Hay algunos que dicen: “Bueno, no nos mintió”. En algunos aspectos no nos mintió, porque muchas de las cosas que dijo que iba a hacer las está haciendo, pero en realidad mintió cuando dijo que esto iba a estar destinado a un sector que él llama “la casta”, que el ajuste lo iba a recibir “la casta”, según él, y justamente, si hay algo que no está pasando es esto justamente, porque la casta está alrededor ahora.

Todos los funcionarios que venían de antes, empezando por Patricia Bullrich, (Federico) Sturzenegger, (Luis) Caputo... todos los funcionarios, por lo menos los más importantes, están como funcionarios nacionales, decidiendo nuevamente los destinos del país. Así que estoy total y absolutamente de acuerdo con nuestro gobernador.

–¿Cómo impactan las políticas de Javier Milei en San Pedro, intendente?

Como en todos lados. Como en la provincia, y como lo graficó muy claramente el gobernador, en todo el país, en todas las provincias.

A la provincia de Buenos Aires, obviamente, la han tomado como enemigo público número uno, y es lo más injusto que pueden hacer, porque la provincia de Buenos Aires representa el 40% del país; aportamos 40% y nos devuelven el 20. Pero ahora, encima, de eso nos han recortado todos los fondos que ellos llaman “discrecionales”, y que no son para nada discrecionales.

Y hoy la verdad es que hay mucha angustia en la gente. Lo vivimos nosotros cotidianamente, en el día a día, acá en nuestro municipio. Cada vez hay más gente pidiendo alimentos, hay cada vez más gente pidiendo ayuda para pagar la luz, el gas, ese gas ya prácticamente impagable, ¿no? Fundamentalmente aquellos que más necesidad tienen, que viven el día a día luchando para tratar de conseguir un peso para llevar la comida a su casa.

Y, obviamente, también los pequeños comerciantes, nuestros comerciantes, nuestros pequeños productores, que la están pasando realmente muy mal. Así que acá es tremendamente angustiante lo que está pasando.

–¿Y cómo se acompaña desde el municipio a estos vecinos que la están pasando tan mal, que no pueden tener un plato de comida en la mesa, que no pueden pagar los servicios?

Es que eso es lo más angustiante que hay. Porque la verdad es que tampoco podemos. Mirá, San Pedro viene de una situación grave de antes, de la que estábamos saliendo realmente lentamente, y hoy volvimos prácticamente a un pozo muy profundo. Y la verdad es que tampoco tenemos muchos recursos nosotros, porque, obviamente, se los han recortado al gobernador. ¿Y el gobernador qué tiene que hacer? Tampoco tiene muchos recursos, pese al esfuerzo que hace, ¿no?

La semana pasada firmamos una ayuda con el gobernador y la verdad es que nos vino muy, pero muy bien: lo que era antes el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Pero también está limitado nuestro gobernador en darnos todas las ayudas que nos dio siempre. Y nosotros, obviamente y lamentablemente, dependemos de eso.

Hoy no hay un municipio que no dependa de la coparticipación provincial, que también ha disminuido drásticamente, por una cuestión del ajuste que aplicó el gobierno nacional, pero también por esta recesión que se está notando cada día más. Los comerciantes, la gente que tiene que pagar tasas y demás, tienen la disyuntiva de pagar las tasas o comprar comida. ¿Qué hacen? Y... compran comida. Entonces el municipio también ha visto disminuida drásticamente la recaudación.

Ojalá pudiéramos ayudar a la gente de la manera que lo veíamos haciendo. Hoy, lamentablemente, no lo podemos hacer.

–Cecilio, hablábamos de Axel Kicillof, del peronismo. ¿Cómo avizora este posicionamiento nacional que está tomando Kicillof? En las últimas horas se reunió con dos gobernadores, (Maximiliano) Pullaro y (Ignacio) Torres. ¿Hay tonalidades, como se dice en el seno kicillofista, de una nueva canción rumbo al 2027?

Sí, claramente. Yo creo que Axel ha entendido el momento mejor que nadie. Y nosotros nos sentimos representados por él, no solo por su discurso y posicionamiento, sino porque lo vemos muy convencido de lo que está haciendo, con mucha convicción de lo que hace. Y eso nos anima a todos los intendentes del interior. Y a toda la gente, creo, porque en realidad hay muchísimo descontento en la gente.

Yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente está descontenta, más allá de lo que digan las encuestas, de que están conformes con lo que hace el gobierno nacional. Lo que pasa es que la gente no se sentía representada, y hoy muchísima gente se está dando cuenta de que la posibilidad de oposición a este modelo de la ultraderecha es claramente nuestro gobernador. Así que creo que en los próximos tiempos eso se va a notar en las encuestas. Sobre todo en aquellas que no son dibujadas, como son dibujadas en este momento.

La verdad es que uno, que vive el día a día en nuestro municipio, no cree bajo ningún punto de vista que sea cierto lo que están diciendo las encuestas hoy: que la mayoría de la gente está conforme con lo que está pasando. Hoy no sé la cantidad de gente que tenemos acá en San Pedro que no puede pagar la luz, que no puede pagar el gas. ¿Cómo va a estar conforme esa gente que no tiene para comprar comida? Y es un alto porcentaje de gente que está en esa situación.

Una tienda pagaba 100 mil pesos, 150 mil pesos de luz; hoy le vinieron 600, 700, 800 mil pesos. Es una locura.

Yo quiero transmitirle a la gente que, si bien es cierto que la situación es difícil, creo que el peronismo está nuevamente donde nunca tendría que haber dejado de estar. La gente a veces está desencantada por los fracasos: tremendo fracaso de (Mauricio) Macri, luego el de Alberto (Fernández). Y bueno, el resultado de eso es Milei. Pero creo que la gente se va a comenzar a sentir representada nuevamente por nuestro gobernador.