Esteban Sepúlveda, secretario general del Sindicato Único del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Provincia de Tierra del Fuego (SUPIQyPPTDF), se dirigió en duros términos contra el presidente Javier Milei, a quien calificó de “personaje”.

Molesto por la quita de subsidios a la energía, en diálogo con el programa radial “Desde las Bases”, que se emite por Radio Provincia, se descargó contra los críticos del Régimen Industrial de la Provincia 23.

El dirigente gremial fueguino señaló que “el que habla sin saber, a veces, termina afectando a la gente que realmente vive el día a día acá en la Isla”. “Donde no se vive igual que en el resto del país, entonces alguien que no estuvo ni siquiera dos días acá en la Isla, para ver lo que se sufre, lo que padece el pueblo que está acá, con el tema de lo que es el consumo en gas, en electricidad, que no es como en el continente“, agregó.

Y precisó: ”en el continente, en verano, apagan todos los calefactores y acá sigue funcionando. Y así muchas cosas, entonces el desconocimiento que tiene ahora este actual gobierno superador de todo lo que se había visto”.

El dirigente químico, mencionó que “(el ex presidente Mauricio) Macri vino en su momento y desconocía, pero no tuvo el coraje de hacer lo que está haciendo este personaje“. “Lo hacen por desconocimiento, por ahí porque no les importa nada, gobiernan para unos pocos y me parece que este tipo de cosas nosotros no las tenemos que dejar pasar”, afirmó Segovia.

Segovia opinó que la luna de miel entre Milei y la población está llegando a su fin por los aumentos. ”Acá yo sé que hubo, como en muchas provincias, una mayoría de gente que fue afín a este gobierno, pero yo creo que han abierto los ojos y han probado que les mintieron”, indicó.

Aunque reconoció que “hay gente que quiere morir con las botas puestas, pensando que este gobierno es el que nos va a sacar adelante”.

El secretario General de Químicos y Petroquímicos puso en duda la efectividad de la lucha del Gobierno Nacional contra el flagelo de la inflación, justamente una de las fortalezas de la política económica de Milei.

“Ellos nos llevaron a una inflación del 25% para llegar ahora a una del 8%, que es la que teníamos el año pasado“, razonó.

Y añadió: “entonces no es que hicieron un mérito, porque si yo te subo la inflación a 20 para después dejarte estancado en lo que veníamos teniendo, no es un mérito. Si hubiese seguido la misma línea que traía el gobierno anterior y bajó a 2 o a 3 puntos, creo que es un mérito”.

Altas y bajas en un sector en alerta por las importaciones

Sepúlveda también fue consultado sobre la situación del sector, indicando al respecto que “nosotros tenemos altos y bajos continuos todo el tiempo, porque por ahí con el tema de la importación, de que hay problemas con las divisas, se demora por la materia prima, que no se puede pagar o no se puede comprar“.

”Siempre hay una u otra cosa que nos va frenando un poco la actividad y ahora, se nos presenta otro problema que es que le quiten aranceles a todo lo que es el producto fitosanitario importado”, advirtió.

"Al bajar los aranceles de importación, ¿qué va a hacer el campo? Va a comprar productos chinos, por decirte algo, capaz que hay otros que sean más baratos, pero sin importar la calidad porque van al precio y no a la calidad”, explicó Segovia en las declaraciones radiales reflejadas este lunes el matutino Provincia 23.

“Entonces ahogan a la industria de acá, le hacen un favor al de afuera y los dólares no quedan acá, pero el que estuvo durante años armando una planta para que sea toda producción local, con mano de obra local y después de todo lo que invirtió para capacitar a la gente, porque es un trabajo que no es de un día para otro, me parece que es lamentable que vengan y te quieran borrar un plumazo solamente porque quieren favorecer a los grandes y poderosos”, concluyó el gremialista.

NA