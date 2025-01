Estela Díaz cruzó a Milei por su discurso en Davos: "Negar las desigualdades perpetúa las violencias"

En Davos, el presidente Javier Milei atacó a las personas trans, a las parejas gay que adoptan hijos (los trató de "pedófilos") y a las mujeres, a las que acusó de querer ganar privilegios sobre los hombres. Tras ello, la ministra bonaerense, Estela Díaz, salió a responderle en redes.

La ministra realizó un contundente descargó contra Milei: "¿Por qué contra el feminismo y la diversidad sexual? Porque saben perfectamente que se trata de una disputa por la redistribución más justa de las riquezas y el poder. La derecha no rechaza estas agendas por casualidad. Ataca nuestros derechos porque los necesitan fuera del camino para consolidar su modelo de privilegios, saqueo y desigualdad extrema. Para eso el presidente se dedica a estigmatizar, mentir, violentar, en definitiva, a instalar el odio y el antagonismo con quien vive y piensa diferente a él. Como lo hace también con los derechos ambientales, de las personas con discapacidad o con quiénes se atreven a soñar con una sociedad más justa y solidaria. No les tenemos miedo. No se confíen. Siempre que llovió, paró".

Desde la misma red social, Díaz expresó: "Te creo Milei. No tengo dudas de que vas a salir a buscar a los que piensan distinto pero ¿sabés lo que vas a encontrar? A una enorme cantidad de gente que seguimos levantando las banderas de la igualdad, de la justicia social, que defendemos todos los días los derechos de las mujeres y diversidades y que trabajamos por la dignidad de todas y todos los argentinos. No te preocupes que solo temblamos por la felicidad colectiva que nos da seguir encontrando nietas y nietos gracias a la lucha incansable de las Abuelas y de las Madres. Sin dudas habitamos otro mundo, que no es el de tu odio y amenazas".

"Defendemos los derechos de las mujeres y diversidades con más fuerza que nunca"

Estela Díaz también remarcó: "En un contexto donde la violencia discursiva parece ser la regla, defendemos los derechos de las mujeres y diversidades con más fuerza que nunca".

"Cada una de las políticas públicas del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires tienen este objetivo. Así, con nuestro trabajo diario reafirmamos el compromiso del gobierno bonaerense de avanzar con más Estado en cada rincón de la provincia", aseguró la ministra.

"Las desigualdades de género siguen presentes en cada ámbito de la vida", le respondió Díaz a Milei. "Negarlas sólo garantiza la reproducción de esas violencias, desde las más sutiles e invisibles hasta las más extremas", comentó.

"Somos el único organismo provincial con rango de ministerio en el país dedicado a defender y garantizar los derechos humanos de las mujeres y diversidades", destacó.

"A pesar de los embates, vamos a seguir llevando bien alto las banderas de la justicia social y de la igualdad para que todas y todas tengan derecho un futuro más justo y libre de violencias", concluyó.