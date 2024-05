Nardini recibió a un intendente de la Provincia de Mendoza

Tras el encuentro, el alcalde Leo Nardini dijo: “El objetivo es compartir experiencias, dialogar para avanzar en convenios de colaboración entre ambos municipios e interiorizarse de lo que cada uno hace en sus lugares con éxito y poder replicarlo”.

En tanto, Raúl Rufeil también visitó los hospitales de Malvinas Argentinas. Fue guiado por el director general de Hospitales del sistema de Salud malvinense, Dr. Daniel Caiña, y su equipo.

“Siempre en donde estoy recorro los hospitales porque para mí es el lugar donde me siento más cómodo. Tengo 40 años de médico y he visto algo muy grato y sorprendente: que este hospital está acorde a las necesidades del paciente que se acerca con una urgencia, ya sea un niño o un adulto, y le dan una solución en forma inmediata. Lo que más me entusiasmó es la cantidad de residentes y estudiantes de la UBA que vienen a hacer las rotaciones. Este hospital integra todos los servicios. Las necesidades en salud pública son infinitas pero ver estos espacios que demuestran que se está trabajando es muy gratificante”, afirmó el intendente mendocino.