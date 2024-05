Espert apuntó contra Kicillof: “Malgasta los recursos”

El diputado nacional del oficialismo José Luis Espert aseguró que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es un "inútil esférico" y lo acusó de "despilfarrar" los recursos de la provincia.

"La coparticipación federal de impuestos, si no la podemos eliminar porque está en la Constitución, al menos reduzcámosla al mínimo. Es un veneno para la sociedad, fíjense los casos de Misiones, Formosa y Chaco, provincias que reciben tres veces más que lo que generan, la consecuencia es que el gobernador de turno como no paga el costo político de aumentar el gasto público termina despilfarrando el dinero", sostuvo el economista.

Al hablar en el Congreso anual del IAEF, Espert continuó: "Fíjense el caso de Buenos Aires, si la Provincia despilfarra recursos regalándole patrulleros a (Maximiliano) Pullaro o ambulancias a Nacho Torres, un gobernador como Kicillof que hace esto, un verdadero inútil esférico, porque es inútil desde donde lo veas, con una provincia incendiada".

Y contra Kicillof agregó: "Malgasta los recursos, tiene la educación destruida, la salud destruida y le entrega ambulancias a otro gobernador, la provincia incendiada de inseguridad y le da patrulleros a otro".

Espert, en tanto, volvió a mostrar sus aspiraciones para la gobernación provincial y dijo que podría entrar en la disputad electoral en 2027 "si el Presidente lo decide".

"La función política me encanta desde que la abracé en 2019. Estoy muy feliz de que habiendo comenzado en soledad, cinco años después tengamos un presidente liberal, me gustaría claramente (ser gobernador), me gustaría transformar la provincia de Buenos Aires, más allá de los nombres, al kirchnerismo hay que terminar de sacarlo de la vida política argentina con otro gobernador en 2027, no puede seguir gobernando la provincia de Buenos Aires, porque el proyecto político que tienen es hacer de la provincia lo que logró a nivel nacional que es hacernos una villa miseria y no podemos permitirlo", destacó.

"Ojalá que en el 27 el liberalismo gane la provincia independientemente de quien sea", enfatizó Espert.

(NA)