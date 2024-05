–La semana pasada, una de las dos iniciativas para crear empresas estatales relacionadas a la salud superó la primera posta en una de las comisiones. Libertarios “dialoguistas” le dieron una mano al oficialismo. Pero desde el bloque UCR–Cambio Federal votaron en forma negativa en la comisión de Salud Pública para la creación de una empresa de emergencias de salud que prevé la asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias. ¿Por qué decidieron votar de manera negativa?

En realidad, como bien dijiste, se trata de un sistema de emergencias interjurisdiccional para la provincia de Buenos Aires, y en su eslogan o en su fundamentación el proyecto es muy bueno, porque genera una acción que hoy no está en la provincia, que es la coordinación, la logística para los traslados de pacientes de un distrito a otro.

Lo que sí pensamos es que tal vez no se necesite una estructura tan grande como una sociedad anónima con mayoría estatal para generar esto, porque las condiciones están, solo falta coordinar desde el Ministerio de Salud. Tenemos sistemas SAME en casi todos los distritos y estamos aptos para hacer convenios también, no es que tiene que venir una sociedad a hacer convenios.

Pero, más que nada, te diría que el ministro (Nicolás) Kreplak, en la reunión con la comisión de Salud y legisladores y autoridades de la Cámara, prometió profundizar, cuando le hicimos varias preguntas que tenían que ver con cómo iba a ser el estatuto (que finalmente es el acta constitutiva, porque la sociedad anónima es un título: la creación es por ley, pero luego los detalles vienen en el estatuto), quiénes van a ser los organismos de control, quiénes van a pagar, si el público o el privado (en el caso de que haya un accidente de una ambulancia con personal de la ambulancia o, peor todavía, con un paciente). Entonces, quedaron muchas dudas, y lo que queríamos era profundizar sobre el proyecto.

Me parece que hay un apuro muy concreto que hizo que se aplicaran las mayorías en la comisión y por eso salió con despacho de seis votos contra cinco.

–También ustedes, desde el bloque, lo que piden es profundizar en la autonomía municipal, en la posibilidad de hacer o no los convenios con este sistema.

Claro: que los municipios no estén obligados. Porque después pasa lo que siempre pasa: hay discrecionalidad, entonces con algunos municipios amigos hacemos una cosa, con otros hacemos otra. Estamos acostumbrados ya un poco con el oficialismo a estas cuestiones.

Entonces, nos parecía que la coordinación está. Vos fijate: estamos hablando de falta de ambulancias y, sin embargo, tenemos para prestar a Santa Fe, para prestar a Chubut. Entonces quiere decir que no es un problema ni de ambulancias ni de sistemas locales, que están, ni de falta de habilitación por parte del Ministerio para generar convenios.

No entendemos, entonces, por qué la estructura tan grande de una sociedad anónima con mayoría estatal para hacer algo que tranquilamente se podría hacer con el Ministerio. Son las dudas que nos quedaron en el tintero. Y como vemos que hay una urgencia de parte de ellos, no entendemos muy bien a qué se debe. Pero, bueno, la hay. Creo que tienen intenciones de sacar esta media sanción ahora en junio. Ellos están buscando sus consensos.

–El Ejecutivo también impulsa la puesta en marcha de un laboratorio para la fabricación de medicamentos. ¿Qué piensa al respecto de esta iniciativa?

Bueno, es parecido. O sea, nos falta la letra chica. No sabemos cuál va a ser el plan de negocios, qué vamos a producir, quiénes van a ser los organismos del control, qué función va a cumplir la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en todo esto, cómo van a competir con el privado, si tenemos un biológico que produce y que se podría mejorar muchísimo sin generar una sociedad de estado. O sea, las mismas dudas. Y creo que ellos, por alguna cuestión que no conozco, han postergado este proyecto, no sé si definitivamente o postergado por un tiempo, y le han dado cabida, entonces, a este otro de las ambulancias.

–Desde la UCR, al menos, están dispuestos a debatirlo, a estudiar la letra chica, a analizarlo...

Esa es nuestra diferencia. Que tal vez el radicalismo está dispuesto, si nos dan más datos para poder tener a ciencia cierta...

Digo, nosotros tenemos estructuras en la provincia de Buenos Aires que no funcionan, como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Entonces, la verdad que en esta situación macroeconómica, con un gobernador que ya no recibe los fondos discrecionales de la Nación, donde todo el esfuerzo lo están haciendo los bonaerenses, poner más estructuras a la provincia de Buenos Aires que no garanticen que eso va a ser no sólo en beneficio de los bonaerenses, sino también, de alguna manera, generando una sustentación o autosustentación, porque si generamos medicamentos que no le sirven a nadie...

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En su explicación, el ministro decía: “Si se nos rompe una blistera para hacer metformina, que es una droga para la diabetes, tenemos que esperar seis meses la licitación y de esta manera atrasamos la producción; con esta ley, con esta sociedad anónima, lo podríamos hacer más rápido”.

Bueno, no se necesita crear una sociedad anónima. Para eso, desburocratizamos el artículo que hace que las compras de medicamentos o de material necesario para medicamentos se conviertan en una emergencia, que disponga que no se tarde más de 30 días, y con un cambio de un artículo es mucho más sencillo que hacer todo esto, ¿no es cierto? Bueno, esa es la discusión.

–La llevo ahora al ámbito de la Justicia, porque también hay otras iniciativas para lo que resta del año, principalmente los lugares a cubrir en la Suprema Corte de Justicia, una de las iniciativas más resonantes. El máximo tribunal tiene cuatro lugares vacantes, de un total de siete, y en el Ejecutivo pareciera que no hay apuro de ocupar las sillas en lo inmediato. Sin embargo, admiten que es una negociación que podría darse sobre el final de este año. Desde el espacio de legisladoras radicales, ¿ustedes quieren que al menos uno de esos lugares sea ocupado por mujeres?

Sí, en principio. Obviamente, sin discutir el partido. Estamos discutiendo que, justamente, la diversidad de género fortalece la democracia y la Justicia. Y en una sociedad que debe estar basada en igualdad y democracia, la participación de las mujeres en la Justicia es importante.

Las mujeres representamos más de la mitad de la población y de los abogados del país. Yo no soy abogada, soy médica, pero acompaño esta movida de que sin mujeres no hay una Justicia verdadera, y de que la participación activa de una mujer en estos niveles de decisión es indispensable para la equidad.

–Diputada, por último, me gustaría llevarla al ámbito de las secciones electorales, conocer cómo avanza el programa Legisladores en Caminos de la UCR. Estuvieron en distintas regiones de la provincia, en la séptima sección, por ejemplo. ¿Qué balance puede hacer de estos recorridos y cuáles son aquellas necesidades o urgencias que recogen en cada una de las visitas?

Hemos hecho con Legisladores en Camino la sexta sección; mi sección, que es la séptima, y este próximo viernes vamos a estar en Colón, en San Antonio de Giles, en Rojas y en San Antonio de Areco, recorriendo, entonces, algunos distritos de la segunda sección.

Así, por ejemplo, en Rojas vamos a ir a Dekalb, que es una planta de procesamiento de semillas, de las más grandes del mundo, que es del laboratorio Bayer. También vamos a ir a hacer una visita a la planta productiva de aceite de soja, que está impulsada con energía renovable, de Rumará SA. Bueno, en todos esos lugares nosotros preguntamos qué hace falta que la política les dé a esos lugares para generar más empleo, más producción, más confianza.

Las respuestas las conocemos. En muchos lugares son las mismas. Que la política no ponga palos en la rueda; que tenemos un país que tiene muchísimos impuestos, una carga impositiva muy alta, y que esa carga impositiva no permite generar la producción que ellos requieren; que hay que destrabar la exportación en algunos casos; que hay que tener una reforma laboral para que puedan estar tranquilos empleando gente, obviamente defendiendo al trabajador, pero también generando confianza a las empresas para que puedan emplear gente. Bueno, todo esto que hoy a la Argentina le falta, ¿no?

La Argentina ha disminuido el déficit fiscal, el déficit en general, pero no ha podido todavía mostrar una luz al final del camino de lo que va a ser el país de la producción, de la exportación, del empleo. Es lo que nos falta. Entonces, un poco acompañados de eso y, por supuesto, siempre hablando con nuestro partido para escuchar a las bases y saber cuál es el rumbo a tomar, que lo sabemos.

Hoy estamos en un lugar que tal vez la sociedad no está viendo, con la sociedad pendulado entre los extremos, digamos, pero estamos tratando de acompañar aquello que es justo y que la Argentina necesita, plantarnos en lo que no, y obviamente ser una opción de centro para lo que viene, junto con muchos actores más que tienen un sentido común y que entienden la Argentina exportadora, la Argentina de producción, y que van trabajando en ese camino.