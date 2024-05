Primer traspié de Francos como jefe de gabinete

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió salir a aclarar hoy algo que había dicho por la mañana sobre Javier Milei, acerca de cómo el Presidente aborda la política.

“(El Presidente) Me eligió (para comandar la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse) porque con la política se le hace complicado, la política no la entiende”, sostuvo el funcionario por la mañana en una entrevista con Radio Splendid.

La frase generó cierto ruido, por lo cual Francos fue abordado sobre esos dichos al mediodía, cuando salía de una reunión que tuvo en el Senado, y un cronista le preguntó: “usted dijo que el Presidente no entiende de política, que no tiene manejo político?”

“Yo no dije eso, dije que el Presidente y nuestro espacio no interpretan la política de manera tradicional, no entiende la política de esa manera, y como yo vengo de muchos años de hacer política soy el interlocutor”, respondió.

En el medio, en la Casa Rosada también ya habían salido a aclarar que Francos no estaba diciendo que Milei no entendía la política.

NA