-La interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich cristalizó en una ruptura y nació un nuevo bloque en la Legislatura. ¿Qué es PRO Libertad?

Es un sector del PRO que acompaña los cambios decisivos de la última elección, apoyando al gobierno nacional sin lugar a ninguna especulación ni medias tintas. Seguimos siendo del PRO, no nos pasamos a La libertad Avanza, pero vamos a trabajar de manera coordinada porque nos eligieron para ser oposición al gobierno de Axel Kicillof que hoy está generando en la provincia de Buenos Aires un impuestazo tan grande que hace que a los bonaerenses les hayan subido las tarifas más del 600 por ciento.

Dentro del PRO ya veníamos manifestando algunas diferencias cuando fue la votación de la Ley Fiscal Impositiva y del Endeudamiento, y eso puso blanco sobre negro. Sin embargo, la decisión de crear este bloque se desata porque algunos sectores del PRO no están viendo lo que pasa en la Argentina: la gente lo que menos quiere es que los partidos que integran coaliciones se dediquen a pelear. Nosotros no vamos a convalidar eso, ni vamos a hablar de las internas de un partido y del otro, este es un momento histórico para decidir si estás o no estás con el cambio.

-Usted lo decía: los matices en el PRO siempre existieron. De hecho, junto con Sofía Pomponio votó en forma negativa los proyectos de Ley Fiscal, Endeudamiento y las prórrogas en las emergencias de distintas áreas.

Sí, claro, estamos convencidos que eso no se negocia y lo manifestamos con nuestro voto. Algunos, en ese momento, se enojaron y después lo entendieron porque dentro del PRO hay matices.

-¿Qué piensa de la interna entre Macri y Bullrich?

De eso no voy a hablar, no me gusta. Nosotros no ponemos palos en la rueda. A nivel nacional nuestros diputados están haciendo un laburo fuerte para que salga la Ley Bases porque entendemos que hay que bancar un montón de sus propuestas que no son más que nuestra plataforma electoral: la baja de impuestos, el achicamiento del Estado, la limpieza de la planta política.

No queremos especular, vamos a estar del lado de los argentinos, respaldando el cambio profundo. Nuestro liderazgo es Patricia Bullrich que no hace más que dedicarse a mejorar la seguridad de la Argentina, pero no está preocupada por la interna. La interna la generan otros, los que tienen ganas de hablar de las peleas, a ellos les tenés que preguntar por qué declaran una interna en el PRO de la provincia.